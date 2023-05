Le Canada et la Finlande signent un nouvel accord sur la mobilité des jeunes





THUNDER BAY, ON, le 19 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de créer de nouvelles possibilités à l'étranger qui permettent aux jeunes Canadiens de découvrir d'autres cultures et de nouer des relations durables. Le gouvernement du Canada souhaite également offrir aux jeunes étrangers des expériences de travail et voyage enrichissantes au Canada.

Au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, et Son Excellence M. Roy Eriksson, ambassadeur de la République de Finlande au Canada, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un nouvel Accord sur la mobilité des jeunes (AMJ) entre le Canada et la Finlande. L'accord devrait entrer en vigueur en 2024.

Ce nouvel accord permettra aux jeunes Canadiens et Finlandais âgés de 18 à 35 ans de travailler et de voyager en Finlande et au Canada respectivement dans le cadre du programme Expérience internationale Canada (EIC) ou de son équivalent finlandais. Ce programme comporte trois catégories : Vacances-travail, Stage coop international et Jeunes professionnels. Les jeunes pourront participer au programme pendant un maximum de 12 mois par catégorie.

Le Canada et la Finlande entretiennent d'excellentes relations bilatérales qui sont fondées sur les liens étroits entre nos peuples et nos valeurs communes. Le Canada et la Finlande ont célébré 75 ans de relations diplomatiques officielles en 2022 : cet accord servira de nouvelle base pour approfondir davantage les relations bilatérales entre nos deux pays. Le programme EIC permettra aux jeunes Canadiens et Finlandais, dont les jeunes francophones et autochtones, d'explorer de nouvelles cultures et de vivre de nouvelles expériences tout en acquérant des compétences de vie, en améliorant leurs perspectives d'emploi et en approfondissant leurs liens sociaux.

Citations

« Il s'agit d'un grand jour pour les jeunes au Canada et en Finlande. La signature de cet accord sur la mobilité des jeunes signifie qu'il sera plus facile pour les jeunes Canadiens de voyager et de travailler en Finlande. Pour ce qui est des jeunes Finlandais, cet accord leur donnera un meilleur accès à des emplois au Canada ainsi que des occasions de découvrir ce que notre formidable pays a à offrir. Par le fait même, les employeurs canadiens auront un plus grand bassin de talents pour trouver les travailleurs dont ils ont besoin. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Le tissu culturel de Thunder Bay et de notre région est imprégné de la culture finlandaise. Qu'il s'agisse de la nourriture, de la langue ou des traditions, des générations de Finlandais ont contribué à nos communautés de nombreuses manières importantes. L'entente Canada-Finlande sur la mobilité des jeunes donnera aux jeunes de toutes origines, partout au Canada, l'occasion d'apprendre les uns des autres, renforçant ainsi les liens entre nos deux pays. Expérience internationale Canada permet aux jeunes d'explorer, d'apprendre, de grandir et de nouer des liens avec d'autres nations du monde entier. Nous sommes ravis d'ajouter la Finlande à la liste des pays avec lesquels Expérience internationale Canada a conclu une entente. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Pour les jeunes de Thunder Bay et de Rainy River, en particulier, des programmes comme Expérience internationale Canada peuvent offrir de nouvelles perspectives, de nouvelles compétences et de nouveaux liens qui leur seront utiles tout au long de leur vie. Les occasions ne manquent pas non plus de manger mon plat finlandais préféré, la mojakka. C'est une excellente façon de renforcer les relations étroites entre Thunder Bay et la Finlande. »

- Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River

« Nous nous réjouissons du nouvel accord sur la mobilité des jeunes, qui approfondira les liens déjà étroits unissant nos pays. Les jeunes de la Finlande et du Canada auront encore plus d'occasions de voyager, de travailler à l'étranger et d'apprendre sur la culture de l'autre pays dans l'avenir. »

- L'honorable Tuula Haatainen, ministre de l'Emploi, République de Finlande

Faits en bref

EIC est un programme réciproque qui permet aux jeunes du Canada et de l'étranger de travailler et de voyager dans d'autres pays.

L'Accord sur la mobilité des jeunes entre le Canada et la Finlande entrera en vigueur après avoir été ratifié par les deux pays.

En comptant ce nouvel accord conclu avec la Finlande, le Canada dispose maintenant d'AMJ signés avec 36 pays et territoires.

Dans le cadre de la saison 2023, le Canada offre cette possibilité à près de 90 000 jeunes étrangers. Cette expansion aidera les employeurs canadiens à trouver les travailleurs dont ils ont besoin pour combler les pénuries de main-d'oeuvre partout au pays.

Depuis 2008, plus de 240 000 Canadiens ont participé au programme EIC, et bon nombre d'entre eux sont revenus au pays après avoir vécu des expériences marquantes qui sont précieuses pour leur vie personnelle et professionnelle.

Les jeunes qui ont besoin d'aide pour planifier leur expérience dans le cadre d'EIC peuvent envisager de recourir aux services d'une organisation reconnue (OR). En général, les OR sont des fournisseurs de services pour les jeunes qui offrent à ceux-ci du soutien en matière de travail et de voyage. Ils peuvent être à but lucratif, à but non lucratif ou à caractère éducatif.

Il y a plus de 144 055 Canadiens d'origine finlandaise selon le Recensement de 2021.

