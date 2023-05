L'évaluation PEAK Matrix® des services de développement d'applications « low-code » d'Everest Group désigne Xebia comme leader cette année pour OutSystems et Appian





GURGAON, Inde, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- Xebia, l'une des principales sociétés mondiales de conseil en informatique, a été nommée leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2023 des services de développement d'applications « low code » d'Everest Group.

Xebia se positionne comme l'un des leaders de la matrice PEAK 2023 de l'Everest Group pour son impact sur le marché, en raison du nombre et de la diversité de ses clients et de la valeur qu'elle leur apporte. Elle se positionne également en tête pour sa vision et ses capacités, en raison de la profondeur et de l'étendue de son portefeuille de services, de son investissement dans l'innovation et de sa vision pour ses clients. Les techniques « low code » via Appian et OutSystems de Xebia aident les organisations à aborder avec précision leurs projets de transformation numérique 5 à 10 fois plus rapidement.

Dans ce rapport, Everest Group a évalué 31 fournisseurs de services de développement d'applications « low-code » figurant dans la matrice PEAK des services de développement d'applications « low-code ». L'évaluation est basée sur le processus annuel de demande d'informations d'Everest Group pour l'année civile 2022, l'analyse du marché des services de développement d'applications low-code, les interactions avec les principaux fournisseurs de services de développement d'applications « low code » et l'étude des références des clients.

Le développement d'applications « low code » continue de connaître une forte croissance en raison de la demande du marché pour des applications d'entreprise. Les plateformes « low code » permettent aux entreprises de créer, de déployer et de gérer des applications logicielles personnalisées rapidement et efficacement, et d'obtenir des résultats dix fois plus rapides que les approches de développement traditionnelles. Les plateformes de développement d'applications « low-code » ont évolué pour offrir des capacités avancées, telles que l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, une automatisation accrue et des fonctions de collaboration améliorées. Les experts affirment que le « low-code » est une technologie qui change la donne et qui s'emparera de 65 % du domaine du développement d'applications d'ici 2024.

Xebia se spécialise dans une approche unique et fructueuse axée sur l'accélération, réduisant le temps de mise en oeuvre dès le premier jour et garantissant un retour sur investissement plus élevé, enrichissant ses clients internationaux dans leur parcours « low code » sur Appian et OutSystems, de l'idéation à la mise en oeuvre et à l'après-livraison. Avec une grande expérience dans les solutions horizontales et verticales et de fortes empreintes Appian et OutSystems, Xebia a livré plus de 1 000 solutions d'entreprise et a servi avec succès plus de 100 clients satisfaits dans de nombreux domaines avec une rétention de 100 % des clients. Xebia est le partenaire le plus récompensé pour la créativité et l'innovation de ses solutions sur l'AppMarket d'Appian et parmi les plus récompensés « OutSystems Partner of the Year » 5 fois de suite.

Anand Sahay, PDG mondial de Xebia, a commenté cette reconnaissance en ces termes : « C'est un moment de fierté pour Xebia. Notre reconnaissance en tant que "leaders" affirme notre autorité dans le monde du low-code et valide notre expertise sur les plateformes Appian et OutSystems. Nous nous sommes efforcés d'améliorer constamment nos critères de qualité grâce à une innovation continue, à une livraison plus rapide et à de hautes performances. Nous avons également excellé à combiner habilement les paradigmes low-code et high-code pour fournir des applications d'entreprise massivement extensibles. »

« Les applications que nos équipes ont créées avec Appian et OutSystems ont dépassé les attentes des clients et amélioré la dynamique de l'entreprise. Notre reconnaissance en tant que partenaire de premier plan pour les deux technologies souligne le fait que nous suivons les meilleures pratiques établies au niveau mondial et que nous améliorons l'écosystème grâce à notre approche axée sur l'innovation », a-t-il ajouté.

Alisha Mittal, vice-présidente d'Everest Group, a déclaré : « Le développement d'applications low code est devenu de plus en plus populaire, car les entreprises cherchent à standardiser leurs processus de développement de logiciels et à accélérer l'innovation. Alors que les entreprises sont confrontées au défi de la sélection et du déploiement de la plateforme low code la mieux adaptée, elles recherchent le soutien d'intégrateurs de systèmes offrant des services de développement d'applications low code. »

Elle a ajouté : « L'investissement dans les relations avec les clients et la flexibilité d'adapter les ressources en fonction des besoins des clients ont permis à Xebia de se positionner en tant que leader dans l'évaluation PEAK Matrix® des services de développement d'applications low code pour Appian, réalisée par Everest Group. Xebia a également fait des investissements stratégiques tels que la formation de ressources certifiées, y compris le leadership de livraison et les gestionnaires de succès client, afin de permettre une prestation à plus forte valeur ajoutée. »

Alisha a ajouté : « Une expertise technique approfondie sur la plateforme OutSystems et une vaste expérience de livraison ont permis à Xebia de se positionner en tant que leader dans l'évaluation PEAK Matrix® des services de développement d'applications low code d'Everest Group pour OutSystems. Les clients de Xebia apprécient sa gestion des talents et sa capacité à adapter rapidement ses ressources en fonction de la situation. »

