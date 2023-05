Capewell nomme un général du corps des Marines à la retraite au poste de président-directeur général





SOUTH WINDSOR, Connecticut, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- Capewell, un leader mondial des solutions de survie et de livraison aérienne sur mesure, a annoncé aujourd'hui la nomination de Thomas Weidley au poste de directeur général. M. Weidley, qui occupait auparavant le poste de directeur de l'exploitation de Capewell, succédera à Lane Wiggers, président-directeur général par intérim de Capewell.

« Nous sommes très heureux de promouvoir Tom au poste de PDG », a déclaré Jack Nugent, président du conseil d'administration de Capewell et partenaire d'Argosy Private Equity. Il a ajouté : « Tom est un leader exceptionnel doté d'une éthique professionnelle incroyable. Sa capacité à nouer des relations avec les personnes au sein de Capewell et avec les parties prenantes hors de Capewell est tout à fait impressionnante. Nous avons hâte de travailler avec Tom alors que Capewell poursuit sa croissance aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans le monde entier. »

Avant de rejoindre Capewell en 2021 en tant que directeur de l'exploitation, Weidley a été major général dans le corps des Marines des États-Unis, où il a accompli 34 années de service honorable. Tom « Wheels » Weidley a commencé sa carrière dans le corps des Marines des États-Unis après avoir obtenu une licence en génie mécanique à l'Ohio Northern University. Il a été engagé dans le corps des Marines des États-Unis en 1987 et a passé la première partie de son service en tant qu'aviateur naval et pilote d'hélicoptère d'attaque AH-1S. Tom a participé à de nombreuses opérations de combat au Moyen-Orient, tout en effectuant de nombreuses missions et déploiements à terre et en mer dans la région indo-pacifique. Pendant son service, Tom a obtenu une maîtrise en sécurité nationale et en études stratégiques au Naval War College. Il a également servi pendant huit ans en tant qu'officier général, dirigeant divers commandements sur le territoire national et à l'étranger. Depuis qu'il a rejoint Capewell, Tom a contribué de manière significative à développer la culture, la stratégie et le leadership de l'entreprise, ce qui a permis d'accélérer les performances et le développement des opportunités.

« Capewell a une longue tradition d'excellence et d'innovation qu'elle met au service de l'armée depuis 142 ans », a déclaré le nouveau président-directeur général de Capewell. « En tant que PDG, j'estime que mon objectif est de promouvoir cette tradition grâce à la croissance, à l'intégrité, aux meilleures solutions actuelles et futures destinées aux combattants et à un engagement sans faille envers nos clients et nos employés exceptionnels de Capewell. C'est avec humilité que je saisis l'occasion qui m'est donnée de mener une organisation aussi formidable dans cette voie », a déclaré M. Weidley.

« Tom est un leader admirable », déclare Lane Wiggers, PDG par intérim de Capewell. « Le succès de Capewell est soutenu par un dévouement universel à la mission du client et à la sécurité du combattant. La vaste expérience et la formation de M. Wheels lui permettent de bien comprendre les priorités de ses clients. Cette compréhension continuera à guider l'engagement inébranlable de Capewell en faveur de l'intégrité, de la qualité et de la cohérence du service au client. »

Fondée en 1881, Capewell est l'un des principaux concepteurs, fabricants et distributeurs de produits et de services de survie et de livraison aérienne pour la communauté de la défense. Implantée aux États-Unis et en Europe, Capewell fournit au ministère de la défense, aux alliés et aux partenaires du monde entier les solutions sur mesure les plus innovantes et les plus efficaces, capables de résister dans les environnements dangereux d'aujourd'hui. La société propose également des formations et le développement de doctrines dans le cadre de sa mission visant à sauver des vies et à accroître les succès. Capewell entretient des relations étroites avec d'importants maîtres d'oeuvre gouvernementaux et constitue un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

