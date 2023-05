La nouvelle application Veeva Link MedTech fournit des données en temps réel pour optimiser l'engagement scientifique





L'information en temps réel sur les experts clés permet de susciter un engagement opportun et pertinent

BARCELONE, Espagne, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui Veeva Link MedTech , une application de données développée pour les entreprises de technologie médicale afin d'identifier les experts scientifiques, de personnaliser l'engagement et de cartographier les activités dans l'écosystème des soins de santé. Construit sur la même plateforme que Veeva Link Key People , Link MedTech combine l'automatisation et la curation humaine pour une vue précise et approfondie des profils d'experts dans le domaine des dispositifs médicaux et des diagnostics à l'échelle mondiale.

Link MedTech fournit aux équipes commerciales et d'affaires médicales des données en temps réel leur permettant de s'engager efficacement auprès des clients et des principaux leaders d'opinion (KOL). Ayant accès à des données validées sur les experts clés, les équipes peuvent mener un engagement précis et pertinent dès le départ.

« Nous innovons dans la manière dont nous utilisons les données pour aider l'industrie à améliorer ses performances en donnant aux équipes de terrain des informations précises et opportunes sur leurs clients les plus importants », a déclaré Juliane Ray, vice-présidente de la stratégie commerciale de Veeva MedTech. « Nous sommes fiers d'aider les entreprises de technologie médicale à établir des relations avec les KOL les plus influents de l'industrie afin d'améliorer le parcours des patients. »

Link MedTech est désormais disponible dans le monde entier. Découvrez comment les entreprises peuvent mener un engagement scientifique plus pertinent avec des experts grâce à Link MedTech lors du Veeva MedTech Summit , qui se tiendra du 30 mai au 1er juin à Chicago. Les professionnels de la technologie médicale peuvent s'inscrire ici .

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur Veeva Link MedTech, visitez le site: veeva.com/LinkMedTech Connectez-vous avec Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/veeva-medtech

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels Cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, Veeva sert plus de 1 000 clients, allant des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux biotechnologies émergentes. En tant que société d'utilité publique , Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les collaborateurs, les actionnaires et les secteurs qu'elle sert. Pour plus d'informations, visitez le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes présentés dans notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 janvier 2023, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 9 et 10), et dans nos documents SEC ultérieurs, que vous pouvez consulter à l'adresse sec.gov .

Contact









Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

[email protected]

Alison Borris

Veeva Systems

925-226-8821

[email protected]

