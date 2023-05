La Chambre félicite les 17 récipiendaires de l'Ordre de Montréal pour l'année 2023





MONTRÉAL, le 18 mai 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tient à féliciter les 17 récipiendaires de l'Ordre de Montréal pour l'année 2023, qui ont reçu cette prestigieuse distinction hier soir. La Chambre salue particulièrement les membres de la communauté d'affaires de la métropole qui ont fièrement représenté la vitalité économique de Montréal.

« La croissance économique et le rayonnement de Montréal reposent sur l'expertise et le savoir-faire de nos talents locaux. Je tiens à féliciter personnellement chacun des récipiendaires de l'Ordre de Montréal pour l'année 2023. Vous contribuez, chacun dans vos secteurs respectifs, à faire briller la métropole ici et à l'international. Nous sommes reconnaissants de votre apport capital à notre communauté », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Je tiens à souligner particulièrement la contribution des leaders issus du milieu des affaires. Récipiendaire du titre d'officier, Claude Gagnon a joué un rôle majeur pour maintenir l'implication de BMO dans la communauté d'affaires et était, jusqu'à l'an dernier, membre du conseil d'administration de la Chambre. Je veux aussi mentionner Bertrand Cesvet, qui a oeuvré au rayonnement de Montréal alors qu'il était à la tête de Sid Lee et en participant à la création de C2 Montréal. Enfin, félicitations à Jean Pierre Desrosiers, dirigeant d'affaires reconnu pour son implication dans le mécénat, et à Jeannot Painchaud, fondateur et président du Cirque Éloize et entrepreneur de premier plan de l'industrie culturelle montréalaise », a conclu Michel Leblanc.

