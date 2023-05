Enghouse Systems conclut un contrat d'achat et de vente d'actifs avec Lifesize Inc.





MARKHAM, Ontario et AUSTIN, Texas, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), une société leader des solutions logicielles d'entreprise axées sur les secteurs verticaux, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un contrat d'achat et de vente d'actifs (« APA » ou le « Contrat »), avec Lifesize Inc. (« Lifesize » ou « la Société »), un important fournisseur mondial de solutions de visioconférence et de centres de contact omnicanal.

Dans le cadre de ce contrat, Enghouse acquerra la quasi-totalité des actifs et des marques de la Société, notamment Lifesize, Kaptivo, ProScheduler, Serenova et Telstrat.

L'APA est la première d'une série d'actions stratégiques que Lifesize réalise pour réorganiser sa structure de capital au profit de ses clients, partenaires, employés et intervenants. Pour effectuer la vente, la Société a déposé des requêtes volontaires et prénégociées en vue d'une réorganisation en vertu du chapitre 11 devant le tribunal fédéral des faillites du district Sud du Texas, division Laredo.

« Avec sa portée mondiale, sa clientèle et sa technologie innovante, Lifesize améliore la façon dont le monde communique et l'expérience client dans le nouveau contexte du travail hybride et du télétravail, a déclaré Michael Yoshimura de FTI Consulting, co-directeur de la restructuration de Lifesize. La connectivité offerte par les solutions de visioconférence multifournisseurs de Lifesize est plus que jamais nécessaire aux entreprises mondiales. Nous sommes optimistes quant à l'avenir de l'entreprise et nous sommes convaincus que Lifesize peut continuer à offrir de la valeur et de la certitude à sa clientèle de premier ordre dans le monde entier. »

Lifesize fonctionnera comme d'habitude tout au long de son processus de vente et de réorganisation financière pour garantir au propriétaire un engagement de continuité à long terme, un soutien et un investissement constants. À cette fin, Lifesize a obtenu de son prêteur actuel un financement de débiteur-exploitant de 5 millions de dollars américains. Le financement, en plus de sa facilité de capital d'exploitation existante et sur approbation du tribunal, fournira des liquidités pour soutenir les opérations quotidiennes au cours du processus du chapitre 11.

« Lifesize a été fondée avec la vision de fournir des solutions de communication visuelle réalistes pour permettre aux entreprises de prospérer dans un monde numérique, a déclaré Marc Bilbao de FTI Consulting, co-directeur de la restructuration de Lifesize. Toutefois, en raison de la pandémie mondiale, le besoin de solutions de visioconférence au bureau a disparu presque du jour au lendemain. Cela a finalement mis en pause le modèle commercial principal de Lifesize et ébranlé sa structure financière. Au cours du processus du chapitre 11, Lifesize continuera de se concentrer sur le service à sa clientèle mondiale de centres de contact omnicanal et de solutions de visioconférence 4K. »

Le Contrat reste soumis à des offres supérieures ou plus intéressantes, conformément aux procédures de soumission et aux délais, ainsi qu'à l'approbation du tribunal.

À propos de Lifesize

Les solutions de visioconférence et de centre de contact omnicanal de Lifesize nous permettent de rester connectés. Fondé en 2003, Lifesize a créé les premières vidéoconférences haute définition et les premiers centres de contact basés sur le cloud. Au service de millions d'utilisateurs par le biais de partenaires de distribution dans plus de 100 pays, la société applique la philosophie « Il n'y a rien de plus important que nos clients ». Pour en savoir plus, rendez-vous en ligne sur www.lifesize.com.

À propos d'Enghouse Systems Ltd.

Enghouse Systems Ltd. est une société canadienne cotée en bourse (TSX: ENGH) qui fournit des solutions logicielles d'entreprise axées sur les secteurs verticaux, les communications vidéo, les soins de santé, les télécommunications, la sécurité publique et le marché des transports en commun. Enghouse applique une stratégie de croissance à deux volets, axée sur la croissance interne et les acquisitions, qui sont financées par les flux de trésorerie d'exploitation. La société n'a pas de financement par emprunt externe et est organisée autour de deux secteurs d'activité : le groupe de gestion interactive et le groupe de gestion d'actifs. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site : www.enghouse.com.

Sam Anidjar, vice-président, développement de l'entreprise, Enghouse Systems Limited, [email protected]

18 mai 2023 à 09:47

