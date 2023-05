Behaviour Interactif fait un don de 2 M$ à l'Université Concordia afin de stimuler l'innovation dans l'industrie québécoise des jeux vidéo





Un don de deux millions de dollars versé à la Campagne pour Concordia : Place à la nouvelle génération par Behaviour Interactif ? le plus grand développeur et éditeur de jeux vidéo du Canada ? aidera l'Université à former les nouveaux talents et à stimuler l'innovation dans un secteur économique de premier plan.

Établie depuis 30 ans, Behaviour Interactif est connue partout dans le monde pour son jeu multijoueur à succès Dead by Daylight, et pour sa collaboration avec les plus grands noms de l'industrie du jeu vidéo, dont Microsoft, Sony, EA, Warner, Netflix et Take-Two, pour ne nommer que ceux-là. Le studio ainsi que son cofondateur et producteur exécutif, Rémi Racine, sont des pionniers de l'industrie canadienne du jeu vidéo et jouent un rôle de leader dans la promotion de la prochaine génération de talents.

Le soutien majeur octroyé par Behaviour Interactif à Concordia ? qui se classe parmi les meilleures du monde dans le domaine des arts et du design ? servira à financer une nouvelle chaire de recherche au Département de design et d'arts numériques et à fournir une aide financière à des personnes étudiantes de tous les cycles qui se destinent à une carrière dans l'industrie du jeu vidéo.

« Cet important investissement dynamisera la recherche d'avant-garde et les programmes de formation offerts au sein de notre Faculté des beaux-arts, qui jouit d'une grande renommée, souligne Graham Carr, recteur de l'Université Concordia. Nous remercions Behaviour Interactif pour ce généreux don. Celui-ci nous aidera à mieux préparer nos étudiantes et étudiants à poursuivre une carrière dans ce milieu en plein essor qu'est la conception de jeux vidéo, et permettra à nos équipes de recherche de proposer de nouvelles idées de design à cette industrie qui génère chaque année plus de 5 milliards de dollars en retombées économiques au Canada. »

Selon Rémi Racine, un plus grand nombre d'investissements ciblés est nécessaire pour assurer la croissance à long terme de cette industrie montréalaise dynamique spécialisée en conception et en création de jeux vidéo.

« L'écosystème montréalais, québécois et canadien de la conception de jeux vidéo est d'une grande vitalité, observe M. Racine, dont l'entreprise se classe parmi les mieux gérées du pays. Le vivier de talents qui alimente cet écosystème devra poursuivre sa croissance et conserver son avantage concurrentiel sur la scène mondiale dans les décennies à venir, et cela dépend en grande partie des mesures que nous prenons aujourd'hui pour cultiver les talents émergents et nous adapter aux nouvelles technologies. »

« Voilà le but de notre don à Concordia. En tant qu'établissement de recherche et d'enseignement postsecondaire spécialisé dans l'art conceptuel, le design et l'apprentissage expérientiel, l'Université joue un rôle clé dans ce secteur d'avenir qui génère des retombées socioéconomiques substantielles. Nous sommes fiers de pouvoir concourir à cette réussite. »

À REGARDER : La direction de Behaviour Interactif décrit son nouveau partenariat avec Concordia.

Grâce à ses programmes de premier, deuxième et troisième cycle en design et arts numériques ainsi qu'à une approche concertée axée sur l'expérience pratique, la Faculté des beaux-arts de Concordia a connu un remarquable essor à l'image de l'industrie, tant sur le plan de l'effectif étudiant que de la réputation.

« Les jeux numériques présentent un énorme potentiel en matière de recherche-développement », fait remarquer Annie Gérin, doyenne de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia. « En plus de créer des communautés et d'offrir un vecteur de transmission de compétences, cette industrie a révolutionné l'art de la narration, de la représentation et du divertissement. Le jeu vidéo est l'un des artéfacts culturels les plus marquants de notre époque. »

« Grâce à ce don qui servira à financer la nouvelle chaire de recherche et un éventail de ressources pour la clientèle étudiante, nous pourrons explorer les possibilités émergentes dans le domaine de la conception de jeux. Nous avons particulièrement hâte de voir comment la nouvelle Chaire de recherche en conception de jeux vidéo Behaviour Interactif permettra aux membres de notre effectif étudiant, de notre corps professoral et de notre personnel de collaborer et d'expérimenter avec audace. »

Un nombre impressionnant de diplômées et diplômés de Concordia ont contribué à l'essor de l'industrie canadienne du jeu vidéo, indique Paul Chesser (B.A. 1994, Dipl. 2e cycle 1997), vice-recteur à l'avancement.

« Ce don majeur de Behaviour Interactif représente une marque de soutien envers notre faculté et constitue une remarquable occasion de nous concentrer sur les futurs besoins de l'industrie, affirme M. Chesser. Nous sommes particulièrement touchés de recevoir un tel investissement de la part d'un chef de file montréalais du secteur. Ce financement nous aidera non seulement à faire de Montréal un noyau central de la conception et du développement de jeux vidéo, mais aussi à soutenir les talents, à inspirer la créativité et à réaliser des percées décisives. »

