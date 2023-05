Journée annuelle des gestionnaires : une occasion de célébrer les humains derrière les compétences





LONGUEUIL, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - L'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS) souligne aujourd'hui la 8e édition de la Journée annuelle des gestionnaires qui se tient cette année sous la thématique Gestionnaires, ces humains derrière les compétences. Une occasion de célébrer celles et ceux qui oeuvrent au quotidien pour assurer le bon fonctionnement de notre réseau de la santé et des services sociaux.

« Nous souhaitons souligner le rôle essentiel de ces personnes qui accomplissent un travail exceptionnel au quotidien. Cette journée est l'occasion de reconnaître la contribution et les efforts témoignant de toute la résilience dont font preuve nos gestionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Et particulièrement dans le contexte actuel marqué par de nombreux défis et changements, comme ceux qu'entraînera le projet de loi nº 15. En ce sens, nous tenons à chaleureusement remercier nos 8 000 membres actifs et nos 1 400 membres retraités pour leur travail qui contribue à offrir des soins de qualité aux usagers du réseau », affirme la présidente-directrice générale de l'AGESSS, Mme Danielle Girard.

OEuvrant dans l'ombre, ils sont les piliers du réseau de la santé en termes de planification, d'organisation, de coordination et de supervision des opérations et des effectifs, ce qui, ultimement, permet d'assurer à tous les usagers, un accès à des services de qualité. Il est donc tout naturel de profiter de cette journée pour témoigner aux gestionnaires de proximité de la reconnaissance dont ils méritent.

À propos de l'AGESSS

L'AGESSS est active depuis plus de 50 ans et est la plus grande force de représentation des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Avec près de 8 000 membres actifs dans le réseau et près de 1 400 membres retraités, l'Association est reconnue, aux fins de relations de travail et des conditions d'exercice, comme représentante de l'ensemble des gestionnaires et interlocutrice principale auprès du MSSS. Les gestionnaires exercent un rôle essentiel dans le système de santé, notamment en coordonnant l'ensemble des services et des soins.

Source :

Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS)

https://www.agesss.qc.ca

SOURCE Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS)

18 mai 2023 à 08:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :