Le professeur Andrew L. Hopkins élu membre de l'Académie des sciences médicales





Le professeur Andrew Hopkins FRS FRSE, fondateur et directeur général d'Exscientia plc (Nasdaq:EXAI), a été élu membre de l'Académie des sciences médicales, l'une des quatre académies nationales du Royaume-Uni. Il rejoint la cohorte 2023 de l'Académie composée de 59 leaders scientifiques distingués qui ont été récompensés pour leurs contributions exceptionnelles à l'avancement des sciences biomédicales et de la santé, des découvertes de recherche de pointe et la transformation de développements en avantages pour les patients et la société en général.

Cette seconde récompense prestigieuse fait suite à l'élection d'Andrew au titre de membre de la Royal Society le 10 mai 2023, une autre des sociétés nationales du Royaume-Uni et plus ancien organisme scientifique universitaire indépendant au monde. Les membres de ces deux sociétés sont élus à vie.

Ces deux distinctions reflètent la passion de toute une vie d'Andrew visant à exploiter la puissance des technologies innovantes afin de découvrir et de développer des médicaments de haute qualité au profit des patients. Après avoir publié des articles scientifiques pionniers sur la façon dont l'apprentissage automatique et les algorithmes génératifs pourraient être utilisés pour concevoir de nouveaux médicaments, il a fondé Exscientia en 2012, une société de médecine de précision axée sur l'IA, cherchant à créer et développer les meilleurs médicaments de la manière la plus rapide et la plus efficace possible.

En tant que PDG d'Exscientia, Andrew a dirigé le groupe ayant découvert les premiers médicaments conçus par IA à entrer dans des essais cliniques sur l'homme. Aujourd'hui, il dirige une équipe mondiale de plus de 400 scientifiques et experts en technologie basés au Royaume-Uni, en Autriche, aux États-Unis et au-delà. Pour sa plateforme de médecine de précision de bout en bout basée sur l'IA, Exscientia a remporté le Prix Galien USA for Digital Health en 2022 et le Prix Galien UK dans la même catégorie le 11 mai 2023. Avant Exscientia, Andrew a présidé les départements d'informatique médicale et de biologie translationnelle à l'Université de Dundee et a passé une décennie chez Pfizer Inc. à la tête de divers groupes informatiques. Il a obtenu son doctorat en biophysique de l'Université d'Oxford et est titulaire d'une chaire honoraire à l'Université de Dundee.

« Recevoir non pas une, mais deux distinctions aussi prestigieuses, en plus d'un "double" Prix Galien pour Exscientia, est une formidable reconnaissance du travail de notre équipe que j'ai le privilège de diriger », déclare Andrew. « Je suis honoré d'avoir été élu pour rejoindre les pionniers britanniques et mondiaux des sciences médicales à l'Académie et suis reconnaissant de travailler avec des professionnels exceptionnels ici chez Exscientia, qui collaborent avec passion et détermination pour transformer la trajectoire de la santé humaine. »

Le professeur Dame Anne Johnson PMedSci, présidente de l'Académie des sciences médicales, déclare : « Ces nouveaux membres sont à l'avant-garde de la recherche biomédicale et sont à l'origine d'améliorations vitales dans les soins de santé [...]. C'est un plaisir de reconnaître et de célébrer leur talent exceptionnel en les accueillant au sein de la confrérie. »

