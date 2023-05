Mary Kay Inc. et la Société européenne pour la recherche dermatologique entrent en partenariat pour décerner des subventions de recherche promouvant la santé et les maladies cutanées





Mary Kay Inc., un chef de file mondial de l'innovation dans le domaine des soins de la peau, en partenariat avec la Société européenne pour la recherche dermatologique, ont récemment annoncé les premiers récipiendaires des Mary Kay Skin Health/Skin Disease Research Grant lors d'un événement virtuel spécial avant la première conférence des Sociétés internationales pour la dermatologie expérimentale, en mai. Les bénéficiaires de la subvention sont des chercheurs menant des travaux novateurs sur la santé de la peau et les maladies cutanées.

« Mary Kay se consacre à l'avancement de la recherche sur la santé cutanée et nutritionnelle à l'échelle mondiale, et nous savons que cela ne peut pas être réalisé seul. La collaboration entre les secteurs, les établissements universitaires et les cliniciens est essentielle, c'est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à l'ESDR pour fournir les toutes premières Mary Kay-ESDR Skin Health/Skin Disease Research Grants », déclare Dre Lucy Gildea, responsable de l'innovation, produits et sciences, Mary Kay. « Ces subventions rassemblent la communauté élargie pour trouver un nouveau souffle d'avenir, et Mary Kay est fière de faire partie de cette opportunité. Nous sommes ravis de voir comment ces récipiendaires font progresser à grands pas divers aspects de la recherche sur la santé cutanée. »

Les Mary Kay Skin Health/Skin Disease Research Grants ont été annoncées lors de la réunion de l'an dernier en partenariat avec l'ESDR. Les subventions de 20 000 USD devaient être accordées à deux chercheurs menant des travaux de premier plan dans la recherche sur la peau afin de découvrir de nouvelles perspectives et stratégies d'invention. Dans les mois qui ont suivi la réunion 2022 de l'ESDR, la société a reçu des candidatures de scientifiques de toute l'Europe.

Les deux bénéficiaires de la subvention sont :

Dr Michael Cangkrama (Suisse), scientifique principal, service de biologie, Institut des sciences de la santé moléculaire, ETH Zürich. Dr Cangkrama travaille sur les mécanismes moléculaires et cellulaires qui sous-tendent le développement et la progression des cancers épithéliaux, les types de cancers les plus courants chez l'humain. Ses projets de recherche se concentreront sur l'étude des mécanismes moléculaires du développement du cancer squameux et le rôle du microenvironnement tumoral en utilisant des approches de pointe. Il utilisera la subvention pour développer ses projets indépendants et continuer à occuper des postes de chef de groupe indépendant ou de professeur adjoint en Europe.

Dr Clarisse Ganier (Royaume-Uni), associée de recherche au Center of Gene Therapy and Regenerative Medicine du King's College à Londres. Dre Ganier fait partie de l'initiative Human Cell Atlas ? un effort de collaboration internationale visant à cartographier tous les types de cellules dans le corps humain ? afin de générer un atlas exhaustif des cellules cutanées. Dans le cadre de ces travaux, un atlas spatial multi-échelle de la peau saine et du carcinome basocellulaire a été créé, incorporant la transcriptomique monocellulaire, la tomographie de cohérence optique in vivo, le profilage transcriptionnel global spatial et le séquençage in situ. Le financement de cette recherche lui permettra de poursuivre ses objectifs professionnels de création de son propre laboratoire axé sur la biologie du cancer de la peau en combinant des données multiomiques, à la fois in vitro et ex vivo.

« Félicitations à chacun de nos boursiers 2022 », poursuit Dre Gildea. « Ces chercheurs ont été soigneusement choisis en collaboration avec la Société européenne de recherche dermatologique ? et nous sommes ravis de soutenir leurs travaux. »

« Au nom du conseil d'administration de l'ESDR, nous tenons à remercier Mary Kay pour son soutien à l'ESDR et à féliciter les récipiendaires de cette année pour leurs formidables contributions à leurs domaines respectifs. L'un des principaux objectifs de notre Société est de promouvoir la recherche innovante en dermatologie expérimentale et de soutenir les activités des scientifiques en recherche translationnelle sur la peau », déclare Eli Sprecher, président, comité du programme scientifique, ESDR.

Annoncés avant la conférence inaugurale des Sociétés internationales pour la dermatologie expérimentale à Tokyo, ce parrainage et ces subventions ne sont que les derniers efforts en date de Mary Kay visant à renforcer l'engagement indéfectible de l'entreprise à promouvoir la R&D en santé cutanée. Mary Kay détient plus de 1 600 brevets pour des produits, des technologies et des conditionnements dans son portefeuille mondial.

Retrouvez la cérémonie complète des Mary Kay-ESDR Skin Health/Skin Disease Research Grants en cliquant ici.

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l'une des premières à avoir brisé le plafond de verre, a fondé l'entreprise de beauté de ses rêves en 1963 avec comme unique objectif : enrichir la vie des femmes. Ce rêve s'est transformé en une entreprise de plusieurs milliards de dollars comptant des millions de membres de la force de vente indépendante dans plus de 35 pays. En tant qu'entreprise de développement de l'entrepreneuriat, Mary Kay s'engage à aider les femmes à obtenir leur indépendance financière en passant par l'éducation, le mentorat, la défense des droits, la mise en réseau et l'innovation. Mary Kay se consacre à l'investissement dans les aspects scientifiques de la beauté et de produits de pointe en soins de la peau, cosmétiques de couleur, suppléments nutritionnels et parfums. Mary Kay croit en l'enrichissement des vies aujourd'hui pour un avenir durable, en s'associant à des organisations du monde entier orientées vers la promotion de l'excellence commerciale, le soutien à la recherche sur le cancer, la promotion de l'égalité des sexes, la protection des victimes de violence conjugale, l'embellissement de nos communautés et l'encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves. Plus d'informations sur marykayglobal.com. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et suivez-nous sur Twitter.

À propos de la Société européenne pour la recherche dermatologique (ESDR)

Fondée en 1970, la Société européenne pour la recherche dermatologique (ESDR) est une organisation à but non lucratif qui promeut les sciences fondamentales et cliniques liées à la dermatologie. Avec 1 100 adhésions, l'ESDR est la plus grande société de dermatologie expérimentale en Europe. En soutenant la dermatologie expérimentale et la recherche sur la peau, l'ESDR contribue à une compréhension approfondie de l'homéostasie cutanée et à l'amélioration de la santé des patients souffrant de maladies cutanées et vénériennes. L'ESDR facilite l'échange d'informations pertinentes pour la dermatologie expérimentale entre les cliniciens et les scientifiques du monde entier. L'ESDR organise également des événements éducatifs tout au long de l'année pour approfondir les connaissances en recherche dermatologique. Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://esdr.org/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

