L'événement IDB Lab Forum met en avant l'innovation et la technologie pour le développement





WASHINGTON, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- Par l'intermédiaire de son laboratoire d'innovation IDB Lab, le groupe de la Banque interaméricaine de développement (BID) organisera la deuxième édition du IDB Lab Forum à Bogotá, en Colombie, les 13 et 14 juin. L'événement portera notamment sur le financement et la promotion des écosystèmes entrepreneuriaux.

Cette rencontre internationale de haut niveau est consacrée à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens d'Amérique latine et des Caraïbes par le biais de l'innovation et de la technologie. Entrepreneurs, investisseurs, entreprises, accélérateurs et autres acteurs de l'écosystème de l'innovation se côtoieront et pourront profiter de certaines opportunités commerciales, découvrir des tendances, identifier des talents et lancer de nouvelles initiatives.

Le programme de l'événement souligne l'importance du financement de l'innovation à un stade précoce et du développement d'écosystèmes entrepreneuriaux pour favoriser de nouvelles solutions aux principaux problèmes économiques et sociaux de la région, en intégrant les questions de genre, de diversité, de climat et de biodiversité tout au long de la discussion.

Le forum accueillera le président de la BID, Ilan Goldfajn, le ministre colombien du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Germán Umaña, Ramiro López Ghio, représentant du groupe de la BID en Colombie, ainsi que plus de 80 intervenants et invités de premier plan.

Cette année, l'événement s'inscrit dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire d'IDB Lab, « qui est en passe de devenir le premier hub d'innovation pour le développement dans la région », selon Irene Arias, PDG d'IDB Lab. « L'événement IDB Lab Forum est un espace qui met en valeur ce nouveau rôle ; il s'agit d'une plateforme unique pour connecter les personnes et susciter des échanges entre entrepreneurs, investisseurs, entreprises, accélérateurs et entités publiques, pour ne citer que ces acteurs de l'innovation », a-t-elle conclu.

WeXchange , un pionnier de la promotion de l'entrepreneuriat féminin dans le domaine des STIM en Amérique latine et dans les Caraïbes, participera également à l'événement. Quinze entrepreneurs ambitieux de la région, sélectionnés parmi plus de 300 candidats, présenteront leurs entreprises à des investisseurs potentiels en vue d'obtenir des financements.

Pour vous inscrire et obtenir plus d'informations sur l'événement IDB Lab Forum, rendez-vous sur www.idblabforum.org .

À propos d'IDB Lab

IDB Lab est le laboratoire d'innovation du groupe de la BID, la principale source de financement et de connaissances pour le développement axé sur l'amélioration des vies en Amérique latine et dans les Caraïbes (LAC). L'objectif d'IDB Lab est de favoriser l'innovation dans la région, en mobilisant des financements, des connaissances et des connexions pour tester à un stade précoce des solutions ayant le potentiel de transformer la vie des populations vulnérables affectées par des facteurs économiques, sociaux et/ou environnementaux. Depuis 1993, IDB Lab a approuvé plus de 2 milliards de dollars de projets déployés dans 26 pays de la région LAC. www.idblab.org

