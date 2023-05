Fin de la grève chez Agropur en Beauce





Les travailleurs affiliés à la Section locale 1999 du Syndicat des Teamsters ont accepté l'offre patronale à 61%.

LAVAL, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - 185 travailleurs d'Agropur en Beauce, affiliés à la Section locale 1999 du Syndicat des Teamsters, viennent d'approuver à 61% une offre d'Agropur pour une nouvelle convention collective, mettant ainsi fin à la grève qui a débuté le 8 mai dernier.

Sans contrat de travail depuis le 31 janvier dernier, les négociations avec la coopérative laitière ont traîné pendant des mois, forçant les employés à déclencher une grève pour se faire entendre.

Pour François Laporte, président de Teamsters Canada, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la mobilisation : «?Nos membres n'en pouvaient plus de ne pas se faire entendre, et des négociations qui traînaient. Ils ont fait le choix démocratique de se mobiliser et de faire la grève, et soudainement, l'attitude de la compagnie a changé, et moins de deux semaines plus tard, ils ont une offre acceptée. C'est quelque chose qui devrait inspirer tous les travailleurs?!?».

Selon Marc Béliveau, permanent syndical à la Section locale 1999 du Syndicat des Teamsters responsable de ces négociations, les employés peuvent se vanter d'avoir eu gain de cause : «?la principale demande des employés, c'était un rattrapage salarial. Agropur payait les Beaucerons significativement moins cher que les autres employés du Québec, et ça ne passait plus. Maintenant, ce n'est plus le cas, et nos consoeurs et confrères pourront exercer leurs emplois dans la dignité?».

Teamsters Canada tient à souligner l'attitude des consoeurs et confrères d'Agropur, qui peuvent se vanter d'avoir fait une grève propre, ainsi que d'avoir défendu leurs droits de manière exemplaire.

Avec plus de 125?000 membres, Teamsters Canada est le plus important syndicat du secteur des transports et de la chaîne d'approvisionnement au pays. C'est également le plus important syndicat du secteur privé fédéral. L'organisation représente les travailleurs du CP, du CN, d'UPS, de Purolator et d'innombrables entreprises de camionnage, entre autres. Elle est affiliée à la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus de 1,2 million de travailleurs en Amérique du Nord.

17 mai 2023 à 19:04

