Recherche et innovation en sciences de la vie - Ottawa et Québec accordent près de 18 M$ à Immune Biosolutions pour contrer les épidémies virales

SHERBROOKE, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières totalisant 17 920 000 $ à l'entreprise Immune Biosolutions pour soutenir la réalisation d'études précliniques et cliniques (phases I et II) visant le développement d'un traitement par anticorps contre le SARS-CoV-2. Les travaux ont également permis le développement d'une immunothérapie de prochaine génération qui serait en mesure de neutraliser plusieurs types de virus respiratoires. Le projet est évalué à 22 359 000 $.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, accompagné de la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Grâce à une collaboration unique avec les centres de recherche du CHUM et du CHU Sainte-Justine, Immune Biosolutions a réussi à transformer une découverte universitaire en un produit novateur capable de neutraliser le virus SARS-CoV-2 et ses différents variants. Ce projet est stratégique pour le Québec et vise à mettre en place une infrastructure pour lutter plus efficacement contre les maladies infectieuses.

L'aide financière se répartit comme suit : le gouvernement du Canada verse à l'entreprise un montant de 13 440 000 $ provenant du Fonds stratégique pour l'innovation; le gouvernement du Québec accorde une somme de 4 480 000 $ par l'entremise du programme d'investissement BioMed Propulsion, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

« Notre gouvernement s'est engagé à protéger la santé et la sécurité des Canadiens en renforçant notre secteur de la biofabrication au moyen de partenariats avec des acteurs clés de l'industrie. C'est pourquoi nous sommes fiers de collaborer avec Immune Biosolutions pour nous assurer que le Canada dispose des meilleurs outils pour faire face aux futures pandémies et autres urgences sanitaires, mais aussi pour créer un secteur canadien de la biofabrication plus compétitif. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Il est essentiel de soutenir les entreprises innovantes du secteur des sciences de la vie. Je suis fier de notre appui aux travaux d'Immune Biosolutions. Les dernières années nous ont rappelé qu'il est important de disposer, au Québec, d'une capacité de production de médicaments et de vaccins importante. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les innovations développées dans le secteur des sciences de la vie ont un effet réel sur la santé de nos populations. Notre gouvernement est en action pour que notre expertise dans ce secteur soit davantage mise à profit et que le Québec soit encore plus attrayant et compétitif sur l'échiquier mondial. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« L'appui financier obtenu dans le cadre du programme BioMed Propulsion a permis d'accélérer la réalisation du projet d'étude clinique sur la COVID-19, notamment en permettant à l'entreprise de développer, dans ses laboratoires, une infrastructure de biofabrication pour le produit IBIO123, qui est en essai clinique chez les humains. Ce prêt participatif a aussi permis la découverte d'une immunothérapie de prochaine génération capable de neutraliser plusieurs types de virus respiratoires. »

Luc Paquet, président et chef de la direction d'Immune Biosolutions

Le Fonds stratégique pour l'innovation offre des investissements importants pour des projets novateurs qui contribueront à la croissance de l'économie canadienne en vue du bien-être de tous les Canadiens.

Immune Biosolutions, localisée à Sherbrooke , utilise les propriétés uniques du système immunitaire aviaire pour générer des anticorps qui serviront au développement de nouvelles immunothérapies, notamment pour le traitement du cancer et des maladies infectieuses. La mise en place de partenariats externes fait partie intégrante du développement stratégique de l'entreprise.

Le programme d'investissement BioMed Propulsion a pour principal objectif d'appuyer financièrement les entreprises du Québec hautement innovantes dans le secteur des sciences de la vie en vue de les amener à commercialiser les résultats de leur recherche. Il vise à produire un effet de levier pour favoriser l'implication de partenaires stratégiques et d'investisseurs privés et étrangers à une étape cruciale afin que ces entreprises se développent et amorcent leur croissance. Le programme est en cours de renouvellement.

Depuis sa création en 2017, BioMed Propulsion soutient la création et la croissance d'entreprises innovatrices dans toutes les régions du Québec. Des interventions du gouvernement du Québec totalisant près de 43 millions de dollars ont généré des investissements privés de plus de 180 millions de dollars.

