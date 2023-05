Conférence internationale BIOKET 2023 - Trois-Rivières, au coeur d'un écosystème stratégique pour l'implantation des entreprises en bioéconomie





TROIS-RIVIÈRES, QC-, le 17 mai 2023 /CNW/ - Du 23 au 25 mai, Trois-Rivières sera l'hôte de la 4e édition de BIOKET (Bioeconomy Key Enabling Technologies), une conférence d'envergure internationale sur la bioéconomie, un secteur de l'économie lié à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles. Présentée pour la première fois en Amérique, BIOKET s'ouvrira sur une conférence du vulgarisateur scientifique mondialement connu David Suzuki.

BIOKET est organisé en partenariat par Innovation et Développement économique Trois-Rivières et Bioeconomy for Change (B4C), le réseau de référence de la bioéconomie en France.

Des solutions technologiques clés pour une transition verte

L'évènement, qui se déroulera principalement au Centre d'événements et de congrès interactifs de Trois-Rivières, offrira une vitrine internationale exceptionnelle pour la ville et pour ses grands acteurs de la bioéconomie. Regroupant près de 300 experts provenant d'Amérique et d'Europe, BIOKET présentera diverses solutions technologiques pour décarboner l'industrie lourde et faire face aux enjeux environnementaux.

Les présentations aborderont notamment les thèmes de l'agroalimentation (production de protéines végétales et alternatives), de l'emballage (conception de produits cellulosiques) et de l'économie circulaire (valorisation de gaz à effet de serre industriels et de la biomasse résiduelle).

Trois-Rivières consolide son leadership et son attractivité en bioéconomie

Forte de la présence d'un Centre d'innovation des produits cellulosiques (Innofibre ) et d'un Institut d'Innovations en Écomatériaux, Écoproduits et Écoénergies à base de biomasse (I2E3), qui permettent aux entreprises d'accéder à des connaissances de pointe en bioéconomie et d'accélérer le développement technologique, Trois-Rivières est le lieu par excellence pour l'implantation d'entreprises dans ce secteur d'avenir.

Contribuant au rayonnement de notre expertise à l'échelle mondiale, une étude portant sur les avantages exceptionnels qu'offre l'écosystème régional sera présentée en clôture d'événement.

Développement durable

BIOKET 2023 a été organisé dans un souci de développement durable. L'événement a obtenu le niveau 3 de la norme BNQ-9700-253 en gestion responsable d'événements.

