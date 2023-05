Le congrès du SCFP-Québec crée le secteur incendie





QUÉBEC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Ce mercredi à 10 h 45 en plénière, le 33e Congrès du SCFP-Québec a voté à l'unanimité et dans un vif enthousiasme pour la création d'un 12e secteur, le secteur incendie. Ainsi, les milliers de pompiers et pompières du Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ) qui sont en cours d'intégration au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) auront leur pleine place dans les instances.

« Pour nous, c'est la concrétisation de l'accueil extraordinaire que nous recevons du SCFP depuis notre décision de joindre ses rangs. C'est une page d'histoire qui se tourne pour le SPQ depuis sa fondation en 1945. L'idée est de nous outiller pour mieux défendre les conditions de travail des pompiers et pompières du Québec, de mieux développer la santé-sécurité au travail et d'améliorer le service à la population », a expliqué Stéphane Chartrand, président du SPQ.

« Les défis sont nombreux pour la suite des choses. Il y a par exemple la lutte pour la reconnaissance des cancers qui touchent les pompiers et pompières et raccourcissent dramatiquement leur espérance de vie. Il y a aussi la nécessité que les pompiers et pompières à temps partiel aient de la formation continue et pas seulement initiale. Mais avec le SCFP, on est maintenant dans une grande organisation qui nous apporte plein de forces nouvelles pour aller plus loin », d'ajouter Stéphane Chartrand.

« Ce matin dans la salle de congrès, on a vu un élan du coeur pour accueillir pleinement nos nouveaux membres pompiers et pompières. Leur sens du devoir et de la communauté, leur volonté d'améliorer le monde autour d'eux, leur passion pour la protection du public et de leurs membres, tout ça s'inscrit parfaitement dans les valeurs du SCFP. La synergie avec nos différents secteurs, par exemple le municipal ou les affaires sociales, va être extrêmement positive. Bienvenue! », a lancé Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

