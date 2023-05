Entente de principe ratifiée par les employé(e)s de soutien de l'Université de Sherbrooke





SHERBROOKE, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Réuni(e)s en assemblée générale hier, les employé(e)s de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS) ont ratifié à 71 % l'entente de principe conclue entre leur syndicat et l'Université. La convention collective des 1250 salarié(e)s était échue depuis le 31 mars 2022.

D'une durée de trois ans, le contrat de travail comprend une augmentation salariale globale de 9,66 %. L'accessibilité aux assurances collectives pour les personnes salariées temporaires de même qu'une plus grande flexibilité et transparence dans le processus d'affichage font partie des améliorations apportées à la nouvelle convention collective.

Parmi les autres gains, mentionnons plusieurs abolitions de fonctions de classes inférieures, ce qui permettra à certaines personnes salariées d'être réassignées à la hausse, l'augmentation du nombre de jours de vacances pouvant être fractionnés ainsi que la possibilité de convertir en heures les congés pour responsabilité familiale et ceux à des fins personnelles.

« Les principaux enjeux sur lesquels nous avons travaillé étaient le maintien des acquis, des augmentations salariales immédiates et plus de flexibilité dans certaines dispositions de la convention actuelle. Les parties étaient à l'écoute des besoins réciproques et ensemble nous en sommes venues à des solutions. Je remercie les 684 personnes qui se sont exprimées, il s'agit d'un taux de participation fantastique », se réjouit

Annie Trottier, présidente de la section locale 7498 du SCFP.

« Cette négociation s'est déroulée dans un climat respectueux et cordial, ce qui a permis de conclure à la satisfaction des deux parties en seulement six mois de pourparlers, et ce, au terme d'un blitz de négociations mené sur trois jours », a conclu Nathalie Giguère, conseillère du SCFP.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 10 780 membres dans les universités, principalement des employés de soutien. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

