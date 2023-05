Une enquête conjointe de l'ASFC et du Service de police de Winnipeg mène à l'inculpation d'un résident de Winnipeg pour importation d'armes prohibées





WINNIPEG, MB, le 17 mai 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Service de police de Winnipeg travaillent ensemble pour empêcher les armes prohibées d'entrer dans nos collectivités.

En janvier 2023, les agents de l'ASFC au service du fret aérien de Vancouver ont intercepté et saisi un colis contenant trois pistolets paralysants destinés à un résident de Winnipeg. L'information sur la saisie a été communiquée au Service de police de Winnipeg, ce qui a mené à l'arrestation d'un homme adulte suspect.

Le 4 mai 2023, des agents de l'unité de soutien à la collectivité du district nord du Service de police de Winnipeg se sont rendus à la résidence du suspect, où ils l'ont retrouvé et mis en état d'arrestation sans incident.

Un homme de 38 ans de Winnipeg fait face à l'accusation suivante :

Importation non autorisée d'une arme à feu, d'une arme prohibée ou à autorisation restreinte, d'un dispositif ou de munitions prohibés.

Il a été libéré sous certaines conditions.

Citation

« Nous prenons des mesures pour assurer la sécurité de nos collectivités, en saisissant des armes illégales et en veillant à ce que les personnes qui enfreignent la loi soient tenues responsables. Je tiens à reconnaître et à remercier nos agents de l'ASFC et le Service de police de Winnipeg de leur collaboration et de leur vigilance continue à nos frontières et dans nos collectivités ».

- Lisa Laurencelle-Peace, directrice générale régionale, région des Prairies, ASFC

Faits en bref

En 2022, l'ASFC a empêché plus de 1 100 armes à feu et 24400 armes prohibées de circuler dans nos rues.

