Manifestation pour les services publics et un an de grève pour la SQDC

QUÉBEC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Des centaines de congressistes participant au congrès bisannuel du SCFP-Québec qui se tient cette année à Québec se sont rendus devant les bureaux du Conseil du trésor pour rappeler l'importance des services publics. Ces salarié(e)es sont en négociation pour un nouveau contrat de travail et l'offre sur la table est inacceptable.

« Le gouvernement doit se mettre sérieusement à négocier. La rémunération, l'amélioration des conditions d'exercice d'emploi, l'attraction et la rétention du personnel sont des priorités auxquelles il faut s'attaquer rapidement, car le bon fonctionnement des services en santé et en éducation en dépend », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

SQDC : un an de grève

De plus, les manifestantes et manifestants ont souligné un an de grève à la Société québécoise du cannabis (SQDC). Encore une fois, le Conseil du trésor doit délier les cordons de la bourse afin de rémunérer convenablement ces travailleuses et travailleurs, c'est-à-dire à la hauteur d'une société d'État de cette importance.

« Ça fait un an de grève et un an de mépris de la part des représentant(e)s du Conseil du trésor. Nous avons tenté la conciliation afin de faire avancer notre dossier, mais ça ne bouge pas. Une société d'État ne peut pas payer ses travailleuses et travailleurs un salaire qui ne peut même pas couvrir les besoins de base, soit se loger et se nourrir. Il faut prêcher par l'exemple! », de dénoncer David Clément, président du syndicat de la SQDC (SCFP 5454).

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente 8540 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

