Des leaders de l'économie circulaire lancent PRFLEX, une collaboration sans précédent visant à optimiser le recyclage des emballages de plastique souple au Canada

MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC), Circular Materials, Éco Entreprises Québec (ÉEQ), la Film and Flexibles Recycling Coalition of The Recycling Partnership, le Groupe d'action plastiques circulaires (GAPC) et le Pacte canadien sur les plastiques (PCP) sont fiers d'unir leurs forces pour lancer PRFLEX, une initiative visant à améliorer les taux de récupération et de recyclage des plastiques souples récupérés auprès des ménages canadiens. Les apprentissages tirés de cette initiative seront également partagés pour soutenir le recyclage aux États-Unis.

Les emballages souples sont reconnus pour leur légèreté, leur durabilité, leur polyvalence, leur capacité à prolonger efficacement la durée de conservation des aliments et leur utilisation efficace des ressources, ce qui leur confère des avantages sur le plan du développement durable. Toutefois, comme ils sont souvent constitués de multiples résines et autres matières, des défis liés à la collecte, au tri et aux infrastructures de recyclage sont à relever afin d'améliorer leur recyclabilité.

« Notre objectif commun est d'accroître l'utilisation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Pour ce faire, nous devons améliorer les capacités de tri et de recyclage au Canada. Cette initiative, la première du genre, représente un pas en avant vers cet objectif en évaluant la situation actuelle et en concevant des systèmes très performants pour les films et les emballages souples dans tout le pays. Nous sommes impatients de collaborer pour augmenter les taux de recyclage et faire progresser l'économie circulaire au Canada », a déclaré le comité de direction de PRFLEX dans une déclaration conjointe.

Avec le soutien des sociétés de conseil NovAxia Inc. et Lichens Recyclabilité Inc., les membres instigateurs mettront en oeuvre cette collaboration sans précédent en quatre phases :

Comprendre les données de référence pour déterminer le pourcentage d'emballages de plastique souple actuellement récupérés et recyclés, en fonction du format et du type, dans chaque province.

Identifier les lacunes en matière d'infrastructures dans les centres de tri et chez les recycleurs.

Proposer de nouvelles technologies et optimiser les processus pour augmenter les taux de captage, améliorer le tri et produire des résines recyclées postconsommation de meilleure qualité.

Mettre en oeuvre les connaissances acquises en installant et en mesurant la performance des équipements les mieux adaptés dans les installations des partenaires sélectionnés.

De plus amples informations seront communiquées dans les mois à venir, alors que PRFLEX franchira les différents jalons de son projet.

À propos de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie

L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) est le principal porte-parole de l'industrie canadienne de la chimie et des plastiques. Représentant près de 150 entreprises et partenaires à travers le pays, les membres de l'ACIC constituent le troisième secteur manufacturier en importance et apportent une contribution combinée de 80 milliards de dollars à l'économie canadienne chaque année. Nos membres transforment les matières premières en blocs de construction nécessaires à la fabrication de quelque 70 000 produits dont nous dépendons tous les jours. Les membres de l'ACIC sont vérifiés par rapport à l'éthique et aux principes de la Gestion responsable, une ESG mondiale de la chimie reconnue par l'ONU. En outre, notre Division des plastiques se concentre sur la réalisation d'une économie circulaire et représente les intérêts de l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les producteurs de résine, les transformateurs/convertisseurs, les fournisseurs d'équipements, les recycleurs et les propriétaires de marques.

À propos de Circular Materials

Circular Materials est une organisation nationale à but non lucratif gérée par les producteurs. Elle a été créée pour aider les producteurs à respecter leurs obligations dans le cadre des réglementations sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) à travers le Canada. Son offre de services complets aide les producteurs à répondre aux exigences de la réglementation sur le recyclage de la REP. Ces services comprennent la collecte, la gestion, la promotion et l'éducation, ainsi que l'établissement des rapports. Fondée par les principaux fabricants, détaillants et restaurateurs canadiens de produits alimentaires, de boissons et de consommation, Circular Materials s'engage à améliorer le recyclage en faisant progresser l'innovation, en augmentant les performances et en améliorant les résultats environnementaux. Circular Materials représente également l'évolution de la gestion des produits vers une économie plus circulaire où les matériaux sont collectés, recyclés et renvoyés aux producteurs pour être utilisés en tant que contenu recyclé dans de nouveaux produits et emballages. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.circularmaterials.ca.

À propos de Éco Entreprises Québec

Organisme sans but lucratif privé, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) représente depuis 2005 les producteurs de contenants, d'emballages et d'imprimés dans leur responsabilité financière à l'égard de la collecte sélective. Nommé organisme de gestion désigné (OGD) en 2022, ÉEQ est le donneur d'ordres de la gestion de la collecte sélective au Québec dans une perspective de développement durable. En tant que leader de la responsabilité élargie des producteurs (REP), ÉEQ développe, gère et conseille des solutions en économie circulaire à ses membres producteurs en vue de réduire leur empreinte environnementale. Pour y parvenir, ÉEQ place l'écoconception, la recyclabilité et la traçabilité au coeur de ses actions avec ses partenaires. ÉEQ continuera d'exercer son rôle d'organisme agréé durant la transition du régime de compensation vers la REP collecte sélective.

À propos de The Recycling Partnership

Chez The Recycling Partnership, nous résolvons le problème de la circularité. En tant qu'ONG à mission, nous nous engageons à faire progresser l'économie circulaire en construisant un meilleur système de recyclage. Nous mobilisons des personnes, des données et des solutions tout au long de la chaîne de valeur afin de réduire les déchets ainsi que notre impact sur l'environnement, tout en débloquant des avantages économiques. Nous travaillons sur le terrain avec des milliers de communautés pour transformer les programmes de recyclage sous-performants ; nous nous associons avec des entreprises pour atteindre la circularité des emballages, augmenter l'accès aux matériaux recyclés et respecter les engagements de durabilité ; et nous travaillons avec les gouvernements pour développer des solutions politiques afin de répondre aux besoins systémiques de notre système de recyclage résidentiel et de faire progresser l'économie circulaire. Nous encourageons les partenariats public-privé et favorisons les changements positifs à chaque étape du processus de recyclage et de circularité. Depuis 2014, nous avons détourné 770 millions de livres de nouvelles matières recyclables des sites d'enfouissements, nous avons évité plus de 670 000 tonnes de gaz à effet de serre et nous avons entraîné des réductions significatives des taux de contamination ciblés. Pour en savoir plus, consultez le site recyclingpartnership.org.

À propos du Groupe d'action plastiques circulaires (GAPC)

Le GAPC a pour objectif de favoriser la mise en place d'une économie circulaire pour les plastiques postconsommation au Québec et au Canada. Le GAPC mise sur une meilleure adéquation entre les besoins en résines recyclées des marchés finaux et la chaîne de valeur du recyclage, grâce à l'identification et la mise en oeuvre de solutions concrètes d'optimisation pouvant être déployées à court et moyen termes. Les membres du comité directeur du GAPC sont Cascades, Danone Canada, Dyne-a-pak, Keurig Dr Pepper Canada, TC Transcontinental, l'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) et Éco Entreprises Québec (ÉEQ). De plus amples informations sont disponibles sur le site www.gapc.ca.

À propos du Pacte canadien sur les plastiques

Le Pacte canadien sur les plastiques (PCP) s'attaque à la pollution et aux déchets causés par les plastiques en tant que plateforme collaborative multipartite menée par l'industrie au sein de la chaîne de valeur. Le PCP rassemble des partenaires unis par une vision commune : la création d'une économie circulaire permettant de conserver les déchets plastiques dans l'économie et hors de l'environnement. Il unit les entreprises, le gouvernement, les organisations non gouvernementales et d'autres acteurs clés de la chaîne de valeur des plastiques au niveau local avec des objectifs clairs et réalisables d'ici à 2025. Le Pacte canadien sur les plastiques est membre du Global Plastics Pact de la Fondation Ellen MacArthur. Il fonctionne comme une initiative indépendante de The Natural Step Canada, un organisme de bienfaisance national avec plus de 25 ans d'expérience dans le progrès de la science, de l'innovation et du leadership stratégique visant à favoriser une économie forte qui prospère dans les limites de la nature.

