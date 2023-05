La saison 2023 de la Coupe Nissan Sentra sera lancée les 27 et 28 mai prochains au Circuit Mont-Tremblant





C'est le samedi 27 mai prochain, sur le Circuit Mont-Tremblant au Québec, que sera présenté la première course 2023 de la Coupe Nissan Sentra. La populaire série canadienne de sport automobile débutera ainsi sa troisième année d'existence, la neuvième si l'on inclue les années 2015 à 2020 de la Coupe Nissan Micra. Cette présence de neuf ans sur les pistes, grâce à Nissan Canada et à JD Promotion, représente l'une des plus belles pages d'histoire du sport automobile au Canada, avec à ce jour près de 150 pilotes ayant pris part à la série.

Première pilote féminine à remporter le titre dans un championnat canadien de courses en circuit, Valérie Limoges va tenter de décrocher un second championnat consécutif cette saison. Le défi est grand mais la pilote québécoise a prouvé être capable d'allier compétitivité et stratégie en piste pour maximiser ses chances de titre. Simon Charbonneau et Alexandre Fortin, respectivement vice-champion et troisième du championnat 2022, devraient être ses principaux adversaires, sans oublier Nicolas Barrette, Daniel Fortin et Sylvain Ouellet.

Pour Steve Milette, président de Nissan Canada, cette saison a tous les éléments pour être une nouvelle réussite : « Je suis ravi de voir que la Coupe entre dans sa neuvième saison et qu'elle a toujours autant de succès. Comme tous les employés de Nissan Canada, je suis impatient de voir Valérie Limoges défendre son titre et son numéro 1. La liste des prétendants à la victoire me semble plus grande que jamais cette année et avec de nouveau douze courses réparties en six événements, je crois vraiment que les fans seront ravis ».

Comme chaque saison, la Coupe Nissan Sentra accueille aussi plusieurs nouveaux pilotes. Parmi ceux-ci, on suivra tout spécialement les performances du jeune Vincent Lalande (15 ans au moment de démarrer la saison), qui arrive des compétitions de moto où il a déjà remporté trois titres (classe Mini Superbike). Christian Thibault fera également ses premiers tours de roues dans la série tandis que Samuel Rowe, Benoît Gagnon et Marie-Soleil Labelle graduent de la classe Micra vers les Sentra.

Pour Marie-Soleil Labelle, la progression est remarquable. Celle qui était la plus jeune pilote de la Coupe Nissan Micra en 2020 va désormais pouvoir se battre avec les plus expérimentés pilotes de la série.

Animateur de radio et de télévision depuis plus de 25 ans, Benoît Gagnon n'est pas un novice dans la série alors qu'il avait piloté des Micra à plusieurs reprises entre 2015 et 2022. Mais le fait qu'il sera désormais aux commandes d'une Sentra sera pour lui l'occasion de renouer avec le pilotage de voitures puissantes et agiles. Ayant évolué durant plusieurs années dans différents championnats canadiens de voitures de tourisme, Benoît Gagnon pourrait bien surprendre aux avant-postes.

La classe Micra sera aussi de retour, pour compléter le peloton des Nissan Sentra attendues aux événements qui composent le calendrier 2023 sur les pistes du Québec et de l'Ontario. De retour aussi les émissions de télévision sur RDS au Québec, qui présenteront des résumés de chacune des douze courses.

« Je suis heureux de voir que 26 pilotes sont de nouveau inscrits pour la 9ème saison de notre série sur les pistes canadiennes » indique le promoteur Jacques Deshaies. « La qualité des concurrents est aussi très relevée et je m'attends de nouveau à une saison passionnante et très disputée » ajoute-t-il.

Le premier rendez-vous aura lieu du 26 au 28 mai au Circuit Mont-Tremblant, dans le cadre de la Classique de printemps. C'est la première fois depuis 2015 que la série démarrera sa saison sur le majestueux tracé des Laurentides. Les spectateurs auront bien sûr accès au paddock de la Coupe Nissan Sentra où ils pourront voir les équipes au travail mais également parfaire leur talent de pilotage sur le simulateur de course de Nissan Canada.

Quant aux propriétaires de véhicules Nissan, ils sont invités gratuitement à l'événement, peu importe le modèle qu'ils conduisent sur la route de tous les jours ! Pour cela, il leur suffit de s'inscrire sur le site web de la Coupe Nissan Sentra, en utilisant ce lien : https://www.coupesentra.com/inscriptionevenement/

Sur la piste, les pilotes de la série évolueront vendredi 26 mai, pour deux séances d'essais libres. Samedi, la qualification sera présentée dès 9 heures et le drapeau vert sera donné sur la première course de la saison à 15 heures, pour 40 minutes. L'horaire sera identique dimanche, pour la seconde qualification et la seconde course de 40 minutes.

Pour plus d'information sur la Coupe Nissan Sentra, consultez le site coupesentra.com ainsi que les médias sociaux de la série. Pour revivre les épreuves de la saison 2022 en vidéo, rendez-vous sur la page Youtube de la Coupe Nissan Sentra.

CALENDRIER 2023 - COUPE NISSAN SENTRA

26, 27, 28 mai Classique de printemps, Circuit Mont-Tremblant, Québec 09 juillet Grand Prix Nissan, Complexe ICAR - Mirabel, Québec 04, 05, 06 août Grand Prix de Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec 26 août Événement NASCAR, Complexe ICAR - Mirabel, Québec 01, 02, 03 septembre Canadian Tire Motorsport Park, Bowmanville, Ontario 22, 23, 24 septembre Classique d'automne, Circuit Mont-Tremblant, Québec

