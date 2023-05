Desjardins Courtage en ligne au 1er rang des firmes de courtage autonome pour la satisfaction des investisseurs selon J.D. Power





MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - Desjardins Courtage en ligne remportent les honneurs en se hissant au 1er rang du prestigieux classement des firmes de courtage autonome pour la satisfaction des investisseurs selon J.D. Power. C'est la 8e fois en 15 ans que Desjardins Courtage en ligne occupe la première place*.

« Cette reconnaissance reflète l'engagement quotidien de nos équipes à assurer un service à la clientèle de qualité, à offrir une expérience Web et mobile efficace et à poursuivre notre mission éducative par l'offre continue de webinaires gratuits, a déclaré Marc Girard, vice-président et directeur général de Desjardins Courtage en ligne. Au nom de mes équipes, je tiens à remercier les membres et clients pour leur confiance qui nous encourage à donner le meilleur de nous-même et à leur offrir des solutions de courtage autonome qui répondent à leurs besoins. »

J.D. Power est une organisation de renommée mondiale qui effectue des évaluations indépendantes pour aider les consommateurs à faire des choix éclairés. Pour en apprendre davantage sur ce classement et sur la méthodologie, consultez le communiqué de J.D. Power.

À propos de Desjardins Courtage en ligne

Desjardins Courtage en ligne est la firme de courtage à escompte du Mouvement Desjardins. Elle permet aux investisseuses et investisseurs d'avoir accès aux marchés boursiers de façon autonome. Ils sont en mesure de déterminer leurs objectifs financiers et d'évaluer leur tolérance au risque, et ils sont maîtres de leurs décisions en matière de placement.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 407,1 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, une gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

*2009 à 2012, 2014, 2017, 2019 et 2023.

