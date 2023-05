Soyez vigilants et sachez réagir aux vols, pertes et vandalismes avec Alertes aux pertes





MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - Le Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) est heureux d'annoncer le lancement de sa nouvelle formation en ligne Alertes aux pertes. Au quotidien, les commerces d'alimentation sont confrontés à différentes formes de vols, pertes et vandalismes dans leur entreprise. La concurrence est forte et les produits sont peu différenciés. Comment réussir à assurer succès et rentabilité? Miser sur son équipe pour minimiser au maximum les pertes qui peuvent être générées ou subies en cours d'opération. Fréquentes et bien réelles, ces pertes peuvent être opérationnelles ou prendre différentes formes telles que des vols de clients, des fraudes aux caisses ou encore des vols internes. Pour les éviter, les gestionnaires ont un rôle clé à jouer pour sensibiliser leurs collègues sur l'importance d'être vigilants, de prévenir les situations délicates et de savoir y réagir le cas échéant. Pour soutenir l'industrie et les aider à former leur personnel, l'équipe du CSMOCA a développé un tout nouvel outil numérique!

Formation Alertes aux pertes

Bien qu'à l'origine la formation ait été développée pour répondre aux besoins des commis et caissiers-caissières, son contenu s'adresse à l'ensemble des employés d'un commerce d'alimentation. Elle permet aux employeurs de conscientiser leurs équipes sur les pertes, vols et vandalismes et à aider à les prévenir en magasin. La formation propose aux apprenants de nombreuses mises en situation afin de tester leur jugement et leurs connaissances. En prime, une fois la formation complétée, un certificat de réussite est octroyé aux participants.

De courte durée, animée et interactive, la formation se décline en quatre modules. Elle débute avec la prévention des pertes c'est l'affaire de tous. Ce premier module aborde les différents types de pertes dans un commerce. Le deuxième module a pour but de prévenir et réagir aux risques de vol en magasin. On y présente de nombreuses informations sur les vols en magasin ainsi que des astuces pour repérer les risques de vols et y réagir adéquatement. Le troisième module traite de comment prévenir les pertes et réagir aux risques de vol aux caisses. On y découvre les risques de vol et de pertes que l'on retrouve aux caisses traditionnelles ou libre-service. Finalement, le quatrième module porte sur les vols à l'interne. Les notions de vols, de fraudes et de vandalismes sont couvertes. Accessible en tout temps sur tous les appareils électroniques, cette formation saura répondre à vos besoins!

17 mai 2023 à 07:00

