/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Période estivale dans le réseau de la santé - La FIQ interpelle le ministre de la Santé Christian Dubé afin de connaître ses intentions pour soutenir les professionnelles en soins/





MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - Les représentant-e-s des médias sont prié-e-s de noter que la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, Julie Bouchard, tiendra une conférence de presse ce mercredi 17 mai à 10 h 30 au siège social de la FIQ à Montréal afin d'interpeller le ministre de la Santé à l'égard de ses intentions pour soutenir les professionnelles en soins au cours de la prochaine période estivale. Alors que la situation dans le réseau de la santé est déjà très difficile, les professionnelles en soins s'apprêtent à vivre encore un été pénible dans les établissements de la province.

Roberto Bomba, trésorier à la FIQ, sera disponible pour les représentant-e-s des médias anglophones.

Aide-mémoire :



Quoi : Conférence de presse de la FIQ



Quand : Mercredi le 17 mai à 10 h 30



Qui : Julie Bouchard, présidente de la FIQ



Où : Siège social de la FIQ 1234, avenue Papineau, Montréal

À propos de la FIQ et la FIQP

La FIQ et la FIQP comptent plus de 80 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elles sont des organisations féministes, composées à près de 90?% de femmes, vouées à la défense de leurs membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

17 mai 2023 à 06:00

