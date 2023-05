eQ lance sa première solution CLM, avec un fil numérique reliant iBase-t Solumina (MES) et PTC Windchill (PLM)





COSTA MESA, Californie, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, lors de la conférence PTC LiveWorx à Boston, eQ Technologic et iBase-t ont annoncé conjointement leur alliance stratégique pour créer et offrir une solution de fabrication en boucle fermée (Closed Loop Manufacturing, CLM) reliant Solumina MES d'iBase-t aux systèmes PLM et ERP.

La plateforme eQ's Low/No-Code eQube®-DaaS tisse un tissu de données à l'échelle de l'entreprise composée de données intégrées, d'applications et de dispositifs avec des analyses exploitables pour fournir efficacement des solutions clés pour la transformation numérique, telles que la CLM. La solution eQube®-CLM vise à forger un triangle d'or bidirectionnel intégré entre les systèmes PLM, MES et ERP, réunissant les données d'ingénierie, de planification et d'exploitation pour créer une boucle de rétroaction continue tout au long du cycle de vie de la production.

Dans un premier temps, eQ a conclu un partenariat avec iBase-t, un fournisseur de premier plan de logiciels d'opérations de fabrication numérique pour les industries complexes et hautement réglementées. Solumina, le système d'exécution de la fabrication (manufacturing execution system, MES) d'iBase-t, relie les opérations de fabrication, la qualité et la gestion du maintien dans un flux continu de données tout au long de la chaîne de valeur et du cycle de vie du produit. Ce partenariat aide les grandes entreprises à franchir une étape cruciale dans leur parcours de transformation numérique en connectant une solution MES (Solumina) et un système PLM (PTC Windchill).

Dinesh Khaladkar , président-directeur général d' eQ Technologic Inc ., a déclaré : « eQ est ravi de collaborer avec iBase-t pour aider les fabricants à avoir une visibilité de bout en bout, à surveiller les indicateurs clés et à optimiser leur cycle de vie de production pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux. Nos solutions CLM pré-packagées sont conçues pour être évolutives et résilientes, sont faciles à configurer, ont une architecture tolérante aux mises à jour et offrent une flexibilité de déploiement. »

Sanjeev Tamboli , vice-président et directeur technique d'eQ Technologic Inc., a déclaré : « Le défi consistant à connecter les systèmes ERP, PLM et MES n'est pas nouveau, mais leur intégration et la maintenance/mise à niveau efficace de la solution demandent du temps, des efforts et de l'argent. Grâce à nos solutions CLM configurables prêtes à l'emploi, alimentées par notre plateforme eQube®-DaaS avec peu ou pas du tout de code, les clients peuvent désormais éviter les projets informatiques longs et coûteux, et obtenir plus rapidement une valeur ajoutée. »

Naveen Poonian, PDG d' iBase-t , a déclaré : « Le partenariat avec eQ pour fournir des solutions CLM à nos marchés souligne l'engagement d'iBase-t à fournir de la valeur à nos clients par le biais d'un solide écosystème de partenaires. Ensemble, nous transformons la vision du fil numérique en réalité pour les entreprises basées sur des modèles. La solution CLM, disponible dès aujourd'hui, permet un flux connecté et une vue intégrée des données tout au long du cycle de vie d'une unité de produit. Cette fonctionnalité innovante permet aux fabricants d'accéder plus facilement aux données numériques et de les analyser, tout en réduisant les risques d'erreur dus à la traduction manuelle des données. »

La solution eQube®-CLM pour Solumina et Windchill est livrée avec 7 interfaces pré-packagées et peut être configurée pour s'adapter à l'environnement du client, réduisant ainsi le cycle de mise en oeuvre. Elle peut également être déployée sur site ou sur cloud, à l'aide de conteneurs et de machines virtuelles.

La feuille de route d'eQ prévoit de connecter Solumina MES à d'autres systèmes PLM (à savoir Teamcenter et Enovia) et à des systèmes ERP (à savoir SAP, CostPoint, etc.), pour former l'ultime triangle d'or.

17 mai 2023 à 03:43

