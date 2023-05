Formation et accueil de nouveaux préposé.es aux bénéficiaire; Le SQESS-298 reste sceptique

La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN), un organisme canadien à but non lucratif chargé de la gestion à long terme et sûre du combustible nucléaire irradié canadien, a signé aujourd'hui une déclaration d'intention (DI) de coopérer en...

Le SQEES-FTQ accueille avec le plus grand scepticisme l'annonce du ministre de la Santé, M. Christian Dubé, quant à la formation et l'accueil de 5 000 préposé.e.s aux bénéficiaires (PAB). La solution que le ministre propose est essentiellement la...