Entente de principe acceptée à Bibliothèque et Archives nationales du Québec





MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - L'entente de principe intervenue entre le Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec-CSN et l'employeur a été acceptée à 77 % en assemblée générale ce lundi soir 15 mai.

«?Sur une entente de six ans, nous avons obtenu 2 % d'augmentation pour 2020, 2021 et 2022 et une clause de parité liée à la négociation du secteur public avec une garantie d'un minimum de 1 % pour 2023, 2024 et 2025. Nous avons également obtenu une majoration salariale pour les plus bas salarié-es et nous toucherons divers montants forfaitaires pour les années 2020 et 2021. Nous avons triplé la contribution de l'employeur à nos assurances collectives, nous avons bonifié diverses primes et nous avons notre propre structure salariale qui diffère de celle du secteur public. Seul bémol, nous n'avons pas reçu de sommes compensatoires à la hauteur de ce que l'exercice du maintien de l'équité salariale nous aurait permis d'obtenir. Malgré tout, dans le contexte actuel, nous sommes satisfaits des gains obtenus. Il va sans dire que dans le cadre de notre prochaine négociation, nous allons revenir à la charge afin d'obtenir de meilleures conditions pour toutes et tous?», déclare Sylviane Cossette, présidente du syndicat.

«?Nous saluons la mobilisation des membres du syndicat qui leur a permis d'aller chercher des gains satisfaisants pour la majorité d'entre eux. Rappelons que les salarié-es de BAnQ partaient de loin : ils touchaient les salaires parmi les plus bas dans le domaine des bibliothèques et archives du Québec. Rappelons également que les budgets de BAnQ ne sont pas indexés et que l'établissement assume un déficit constant qui augmente chaque année, ce qui affecte directement ses opérations. Tant que le gouvernement ne corrigera pas ce sous-financement chronique, il sera difficile d'obtenir de meilleures conditions de travail pour celles et ceux qui protègent pourtant notre culture collective?», ajoute Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de BAnQ-CSN rassemble 350 salarié-es oeuvrant dans 13 établissements de BAnQ. Ces derniers sont affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). Fondée en 1947, la FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services public et parapublic. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN regroupe près de 100?000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

