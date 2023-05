Quel que soit votre maillot, PUMA x Modibodi® vous apporte plus de confort pendant vos règles





La société internationale d'articles de sport PUMA et la marque de vêtements absorbants Modibodi® lancent la troisième collection capsule de leurs sous-vêtements actifs pour les règles, des produits que les femmes s'arrachent grâce à l'association de la technologie brevetée unique de Modibodi et l'expertise de premier rang de PUMA.

N'avez-vous jamais dû porter une tenue de sport blanche ou serrée qui vous fait vous sentir mal à l'aise lorsque vous avez vos règles ? Ne vous êtes-vous jamais sentie embarrassée par les rabats ou les cordons d'une protection jetable visibles lorsque vous étiez en tenue de sport ?

Des tenues de sport dépassées aux amendes infligées aux équipes nationales féminines qui ont dit non, les athlètes s'entendent souvent dire qu'elles doivent continuer à jouer malgré leurs règles, même si ce qu'on leur demande de porter les met extrêmement mal à l'aise et est source d'anxiété.

Mais tout ceci est sur le point de changer : voici les sous-vêtements actifs PUMA x Modibodi, spécialement mis au point pour les règles. La nouvelle collection PUMA x Modibodi évolue à un niveau inégalé, conçue pour une protection et une performance maximales sur le terrain comme en dehors. Elle associe des textiles doux et respirants qui épousent les formes et s'adaptent aux mouvements, avec la doublure invisible absorbante de Modibodi, qui gère les fuites, les pertes et la transpiration.

« Mon maillot de football est blanc, que j'ai mes règles ou non. Je suis donc à même de témoigner de l'inconfort et de l'anxiété que cela génère, en particulier lorsque l'on est jeune. On passe notre temps à craindre les fuites, et dans ces conditions, se concentrer sur notre jeu épuise parfois toute notre force mentale. C'est pourquoi je suis fière de recommander la collection de sous-vêtements actifs PUMA x Modibodi pour les règles. Les modèles apportent non seulement une innovation dont nous avions grandement besoin dans le domaine du sport, mais ils sont un vrai soutien pour le corps qui vous aide à jouer à votre meilleur niveau sans avoir peur d'éventuelles fuites. Qui aurait cru qu'en disputant un match tout en ayant ses règles, on pouvait se tenir confortable ! C'est une vraie libération ! », a déclaré Jamilla Riley, ambassadrice Modibodi et capitaine du Brisbane City FC.

« Nous souhaitions déstigmatiser les défis soulevés par les règles pendant les compétitions, et montrer aux athlètes un nouveau monde dans lequel elles peuvent se sentir sûres d'elles et soutenues pour jouer pendant leurs règles. Nous avons collaboré avec PUMA pour concevoir une nouvelle gamme de sous-vêtements actifs pour les règles, qui utilise la technologie brevetée unique de Modibodi incluant une barrière anti-fuites pour une protection totale ; pour les athlètes, cela veut dire être capables de se concentrer sur leur performance, sans avoir l'esprit parasité par leurs règles » a affirmé Charissa Lanham, directrice Design et Innovation chez Modibodi.

Infatigables à l'entraînement, les sous-vêtements PUMA x Modibodi offrent une absorption rapide pour une plus grande tranquillité d'esprit sur le terrain. Fini les protections et les tampons jetables. La doublure absorbante très mince est conçue pour empêcher les fuites et les taches indésirables. Forte de ses 3 couches, cette technologie intégrée est capable de retenir jusqu'à 15 ml (soit la capacité de 2 à 3 tampons) sans que vos sous-vêtements actifs ou votre tenue de sport ne soit tachée.

Pour un confort maximal, chaque modèle est fabriqué à partir de 82 % de matériau recyclé, inclut une ceinture élastiquée logotée plus large pour se sentir en confiance pendant la performance, ainsi que des côtés en maille aérés pour une respiration optimale du corps. Modifier Technologytm, la technologie propriétaire de Modibodi, se charge ensuite d'absorber l'humidité et la transpiration, emprisonnant les fuites et les odeurs pour une sensation continue de fraîcheur.

Les modèles sont bicolores, soit noir/gris, soit noir/vert. La collection consiste en 3 modèles couvrant tous les besoins en matière d'absorbance : d'un flux léger à modéré à un flux modéré à abondant. L'idéal pour absorber les règles et la transpiration et rester au sec et au frais, même après le coup de sifflet final.

La collection PUMA x Modibodi est disponible en ligne sur le site modibodi.com.

La collection PUMA x Modibodi est également disponible dans une sélection de boutiques et en ligne sur les sites puma.com et modibodi.com.

PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde. La société conçoit, développe et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires performants. Depuis 75 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits parfaitement adaptés pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits pour la compétition et de lifestyle inspirés du sport dans des disciplines telles que le football, la course et la musculation, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques renommés pour apporter des influences sportives dans la culture et la mode de rue. Le groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie environ 20 000 personnes dans le monde. Son siège social est situé à Herzogenaurach (Allemagne).

MODIBODI

Depuis sa fondation en 2013, Modibodi® n'a qu'un seul objectif : faire en sorte que changer le monde soit aussi simple que de changer de sous-vêtements. Ses fondateurs ignoraient alors qu'en même temps, ils allaient changer la vie de leurs clients et clientes.

Des vêtements qui changent la vie : voilà ce qui revient sans cesse dans la bouche des clients de Modibodi. Tissés dans l'ADN de la marque, ces mots sont au coeur de toutes les activités de la société. Modibodi s'est fait un nom dans le monde entier en concevant des vêtements qui donnent confiance, rendent sûr(e) de soi, changent la vie tout en préservant la planète. Face à la question des règles, de l'incontinence et autres fuites corporelles, Modibodi® offre du confort et promeut les débats et les initiatives qui permettent à tous de vivre plus confortablement, tels qu'ils sont.

Modibodi élabore ses articles avec empathie et offre une alternative durable aux produits jetables. La société utilise une innovation exclusive et une technologie brevetée pour s'assurer que chacun de ses articles sera leader sur le marché et évitera à des milliards de produits d'hygiène jetables à usage unique de finir à la décharge.

