Le gouvernement conclut une entente de principe avec l'Association professionnelle des agents du service extérieur

OTTAWA, ON, le 16 mai 2023

Le gouvernement du Canada est heureux d'annoncer qu'il a signé une entente de principe avec l'Association professionnelle des agents du service extérieur pour le groupe Service extérieur (FS). Une fois ratifiée, la convention collective s'appliquera à environ 1 927 membres qui défendent les intérêts nationaux du Canada au Canada et à l'étranger. Cette convention collective d'une durée de quatre ans prévoit des augmentations économiques générales et des augmentations propres au groupe pour les fonctionnaires jusqu'en juin 2026, ainsi qu'un paiement forfaitaire de 2 500 $.

Les améliorations comprennent également des dispositions relatives au congé payé pour obligations familiales, au taux d'accumulation des crédits de congés annuels et à un nouvel avantage pour les fonctionnaires autochtones, qui auront désormais accès à un congé payé pour participer à des pratiques traditionnelles. Une fois la convention ratifiée et approuvée, les fonctionnaires peuvent s'attendre à recevoir les augmentations de salaire dans les délais convenus.

Les deux parties ont signé une lettre d'entente sur le télétravail, qui ne fait pas partie de la convention collective. Nous restons déterminés à mettre en place un lieu de travail moderne et hybride qui offre aux fonctionnaires, le cas échéant, la possibilité de continuer à travailler depuis leur domicile jusqu'à trois jours par semaine.

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les groupes de négociation afin de parvenir à des conventions collectives qui sont équitables pour les fonctionnaires et raisonnables pour les Canadiens et les Canadiennes.

« Le gouvernement du Canada éprouve un grand respect pour le travail que nos agents et agentes du service extérieur accomplissent pour notre pays, tant au Canada qu'à l'étranger. Je suis heureuse que nous ayons pu conclure une entente de principe équitable, raisonnable et concurrentielle avec l'Association professionnelle des agents et agentes du Service extérieur (APASE). Les deux parties se sont présentées à la table de négociation avec la volonté de travailler sur les grandes priorités et je remercie l'APASE de sa collaboration à la table de négociation. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Les agents et agentes du service extérieur occupent des postes au sein de la fonction publique du Canada et participent principalement à la planification, à l'élaboration, à l'exécution et à la promotion des politiques et des intérêts du Canada en matière de diplomatie, de commerce, de droits de la personne, de culture, de promotion, de services consulaires et de développement international dans d'autres pays et au sein d'organisations internationales. Ils et elles font carrière dans le service extérieur par affectations successives.

et participent principalement à la planification, à l'élaboration, à l'exécution et à la promotion des politiques et des intérêts du en matière de diplomatie, de commerce, de droits de la personne, de culture, de promotion, de services consulaires et de développement international dans d'autres pays et au sein d'organisations internationales. Ils et elles font carrière dans le service extérieur par affectations successives. Les agents et agentes du service extérieur travaillent principalement pour le ministère des Affaires mondiales du Canada et le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada .

