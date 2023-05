Robert Half reconnue comme l'un des Meilleurs lieux de travailtm pour l'engagement communautaire au Canada par Great Place to Worktm





TORONTO, le 16 mai 2023 /CNW/ - Robert Half, entreprise mondiale de solutions de gestion des talents et de services-conseils, est fière d'être reconnue comme l'un des Meilleurs lieux de travailtm pour l'engagement communautaire au Canada par Great Place to Worktm, l'autorité mondiale en matière de culture en milieu de travail.

Pour être admissibles à la liste de 2023, les entreprises doivent compter au moins 100 employé(e)s, avoir obtenu la certification Great Place to Work-Certifiedtm, et au moins 90 % de leurs employé(e)s doivent être satisfaits de la façon dont leur entreprise contribue à la collectivité.

« Redonner à la communauté est un élément clé de notre culture, a déclaré David King, premier directeur général chez Robert Half, Canada et Amérique du Sud. Nous sommes extrêmement fiers de cette marque de reconnaissance, qui témoigne de l'engagement incroyable de nos employé(e)s à avoir un impact positif sur les communautés au sein desquelles nous vivons et travaillons. »

Au cours de la dernière année, Robert Half a participé à des collectes de nourriture et de jouets, à des marches visant à amasser des fonds, à des campagnes virtuelles de listes de souhaits, à une collecte annuelle de vêtements professionnels et au Défi mondial Round the World à l'appui de Make-A-Wish International. Robert Half s'est également engagée à appuyer plusieurs organismes de bienfaisance nationaux comme Centraide, la Croix-Rouge canadienne, Enactus, Indspire, l'Association canadienne pour la santé mentale, le Manoir Ronald McDonald et Banques alimentaires Canada.

En plus d'être reconnue comme l'un des Meilleurs lieux de travailtm pour l'engagement communautaire au Canada par Great Place to Work, Robert Half a également été nommée parmi les Meilleurs lieux de travail au Canada en avril 2023.

À propos de Robert Half

