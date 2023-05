Un nouveau rapport de la vérificatrice générale met en lumière l'état de l'environnement en Ontario





TORONTO, le 16 mai 2023 /CNW/ - Bonnie Lysyk, la vérificatrice générale de l'Ontario, ainsi que Tyler Schulz, le commissaire à l'environnement, ont publié un rapport qui donne un aperçu de l'état de l'air, de l'eau, des terres et des déchets, du climat, de la nature et de la faune de l'Ontario, à la lumière de l'information provenant de différents ministères et organismes provinciaux ainsi que de diverses autres sources.

« Les décideurs publics, les entreprises, les groupes de citoyens et la population en général ont besoin d'une vue d'ensemble claire permettant de savoir si l'état de l'air, de l'eau, du sol et des populations fauniques s'améliore ou s'aggrave, affirme Mme Lysyk C'est le type de rapports que la province pourrait fournir au public, car il démontre dans quelle mesure l'Ontario parvient à protéger l'environnement pour les générations futures. »

Mme Lysyk a indiqué que son Bureau a publié L'état de l'environnement en Ontario parce que, même si les ministères produisent divers rapports sur différents domaines, la province ne regroupe pas encore ces renseignements pour brosser un portrait global et facilement accessible de l'environnement en Ontario. La vérificatrice générale a présenté les lacunes dans les rapports environnementaux de la province dans son audit de 2021, intitulé Rapports sur l'environnement de l'Ontario, et dans son audit de 2020, intitulé Établissement d'indicateurs et d'objectifs, et surveillance de l'environnement de l'Ontario.

« La province prend des mesures et met en place des programmes qui pourraient avoir une incidence importante sur l'environnement, que ce soit positivement ou négativement, affirme le M. Schulz. Des rapports périodiques sur l'état de l'environnement permettent de renseigner le public et les décideurs sur les répercussions de ces changements et de ceux à venir. »

Selon le rapport, la qualité de l'air et de l'eau des Grands Lacs en Ontario s'est améliorée à bien des égards au cours des dernières décennies. Il y a toutefois des exceptions pour certaines tendances relatives aux contaminants, ainsi que pour certaines zones névralgiques présentant des niveaux élevés de pollution atmosphérique. Le réchauffement climatique découlant de l'augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre a fait augmenter la température de l'air de surface en Ontario, ce qui a contribué à réduire la couverture de glace des Grands Lacs et à augmenter le nombre de catastrophes liées aux conditions météorologiques. Bien que la tendance à convertir la couverture terrestre naturelle à des fins d'utilisation humaine soit plus lente que dans les siècles qui ont suivi la colonisation européenne, les milieux humides et les forêts continuent à perdre en superficie, les espèces envahissantes se répandent et un nombre grandissant d'espèces indigènes sont classées comme étant en péril, selon le rapport.

D'autres administrations, entre autres la Saskatchewan, les Territoires du Nord Ouest, le Yukon, l'Australie, la Nouvelle Zélande et plusieurs pays de l'Union européenne, sont tenues par la loi de publier à intervalles d'un certain nombre d'années des rapports sur l'état de l'environnement.

Le Bureau de la vérificatrice générale de l'Ontario est un bureau indépendant de l'Assemblée législative qui mène des audits de l'optimisation des ressources et des audits financiers du gouvernement provincial et de ses ministères et organismes. Il audite également les organismes du secteur parapublic qui reçoivent un financement provincial. Sa vision est d'offrir une valeur et un niveau d'assurance exceptionnels aux députés à l'Assemblée législative, au Comité permanent des comptes publics et à l'ensemble de la population ontarienne en faisant un travail de haute qualité qui favorise la responsabilisation, l'optimisation des ressources et une gouvernance efficace dans le secteur public de l'Ontario.

