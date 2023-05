L'Hôpital d'Ottawa devient le premier établissement hospitalier au Canada à utiliser le service PrescripTIon





TORONTO, le 16 mai 2023 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) et L'Hôpital d'Ottawa ont le plaisir d'annoncer que L'Hôpital d'Ottawa devient le premier établissement hospitalier au Canada à intégrer PrescripTIonMC à son système d'information (SIH) et à le mettre à la disposition de quelque 2 500 prescripteurs.

PrescripTIonMC, service national d'ordonnances électroniques d'Inforoute, permet aux prescripteurs de transmettre électroniquement les ordonnances et les demandes de renouvellement à la pharmacie choisie par le patient, ce qui se traduit par des soins plus efficaces et plus sûrs pour les patients et par une meilleure communication entre les cliniciens.

« Après un projet pilote réalisé avec succès auprès de 50 prescripteurs rattachés à notre Équipe universitaire de santé familiale du Campus Civic, nous sommes maintenant prêts à offrir PrescripTIonMC, via le SIH, à l'ensemble des médecins, infirmières praticiennes et résidents de l'hôpital, explique le Dr Glen Geiger, chef de l'information médicale à L'Hôpital d'Ottawa. Ce groupe compte environ 2 500 prescripteurs, et PrescripTIonMC va améliorer leurs flux de tâches et leurs communications avec les pharmacies en plus de rendre ce service plus sûr et plus commode pour les patients. »

« Nous sommes heureux de ce partenariat avec L'Hôpital d'Ottawa, premier établissement de soins actifs à se doter de PrescripTIonMC, se réjouit Jamie Bruce, vice-président exécutif d'Inforoute. L'expansion aux prescripteurs en milieu hospitalier du service jusque-là offert aux prescripteurs en cabinet est une avancée majeure, et le succès de son lancement à L'Hôpital d'Ottawa stimulera son expansion à d'autres hôpitaux et systèmes d'information hospitaliers. »

En plus de L'Hôpital d'Ottawa, PrescripTIonMC est maintenant en service dans 688 localités de l'Ontario, de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Manitoba et de l'Île-du-Prince-Édouard, et Inforoute poursuit son travail auprès d'autres provinces et territoires afin de dresser des plans de déploiement du service. Plus de 10 000 prescripteurs et de 6 000 pharmacies sont déjà inscrits à PrescripTIonMC. Servez-vous de notre localisateur pour les trouver facilement.

À propos de L'Hôpital d' Ottawa

À L'Hôpital d'Ottawa, qui compte parmi les plus grands hôpitaux d'enseignement et de recherche au Canada, nous avons pour vision d'offrir des soins d'envergure internationale empreints de compassion, à la mesure de ceux dont nous aimerions voir profiter tous nos êtres chers. Affilié à l'Université d'Ottawa, notre hôpital multicampus héberge un Centre régional de traumatologie et un Centre de cancérologie dont les découvertes sont adoptées dans le monde entier. Grâce au généreux soutien de la collectivité, nous centrons nos activités sur notre population diversifiée de l'est de l'Ontario, de l'ouest du Québec et du Nunavut. Pour de plus amples informations, visitez ottawahospital.on.ca/fr.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé, et nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients afin de rendre les soins de santé plus numériques. Nous mettons tout en oeuvre pour que les Canadiens puissent, en ligne, consulter l'information sur leur santé, prendre des rendez-vous médicaux, voir les résultats de leurs analyses de laboratoire, obtenir des ordonnances et accéder à d'autres services de santé. Nous collaborons avec nos partenaires en vue de transformer le réseau de la santé, car nous savons que les solutions numériques peuvent être aussi transformatrices pour les soins de santé qu'elles le sont dans d'autres aspects de votre vie. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous en ligne au infoway-inforoute.ca/fr.

À propos de PrescripTIonMC

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMC. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMC rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMC protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

QUESTIONS DES MÉDIAS

Angela Jonsson

Chef de cabinet à la direction générale et vice-présidente, Affaires publiques

Inforoute Santé du Canada

416.358.0103

Nous joindre

Suivez @InforouteSanté

Rebecca Abelson

Agente des relations avec les médias

L'Hôpital d'Ottawa

[email protected]

QUESTIONS AU SUJET DE PRESCRIPTIONMC

Tania Ensor

Vice-présidente, Relations externes, PrescripTIonMC

Inforoute Santé du Canada

416.707.6285

Nous écrire

Suivez @PrescribeIT_CA

SOURCE Inforoute Santé du Canada

16 mai 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :