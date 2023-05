Mérites du français - Des entreprises se démarquent par leur engagement envers la langue française





MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française salue les entreprises récompensées lors du Gala des Mérites du français, qui s'est tenu le 15 mai en présence du ministre de la Langue française, Jean-François Roberge. Par leurs réalisations, ces entreprises contribuent à l'utilisation de la langue française dans les milieux de travail ainsi qu'à son rayonnement.

Quatre Mérites remis dans la catégorie Milieu de travail en français

BMO Groupe financier , une entreprise de compétence fédérale qui a obtenu son certificat de francisation en 2021, a créé un atelier de perfectionnement en français auquel ont participé plus de 300 employées et employés. L'entreprise a également produit des capsules linguistiques pour son personnel et mis en place un programme de jumelage entre francophones et anglophones ainsi qu'un comité responsable de l'application des nouvelles dispositions de la Charte de la langue française .





Un Mérite remis dans la catégorie Comité de francisation - prix Fernand-Daoust

Constance et rigueur, telle est la devise des membres du comité de francisation de Lambert Somec inc., qui se sont unis pour faire du français une source de cohésion et de fierté dans leur entreprise, certifiée depuis 1981. Ce comité de francisation n'a d'ailleurs pas ménagé ses efforts pour que le personnel ait accès à des formations et à des logiciels en français. Aujourd'hui, plus de 200 personnes bénéficient de ce travail remarquable.

Citation

« Les entreprises peuvent être fières de ces honneurs : par leurs actions et leurs réalisations, elles démontrent non seulement leur excellence, mais aussi leur volonté de respecter la clientèle francophone. Elles témoignent également du fait qu'il est possible de présenter, au Québec, un modèle d'affaires prospère et durable, en français. Les réalisations mises en valeur lors du gala sont une source d'inspiration pour d'autres entreprises et organisations. Au Québec, on travaille en français et on fait des affaires en français. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

Faits saillants

Les prix suivants ont aussi été remis :

Milieu de travail en français

Cascades Récupération+ Lachine ainsi que Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan ltée, qui ont reçu des mentions d'excellence pour la mise en place de cours de français destinés aux travailleuses et travailleurs temporaires et issus de l'immigration.

Le français, langue du commerce

Option consommateurs, pour la campagne Commercer en français, ce n'est pas une option.

Rayonnement du français

Association des sociétés de développement commercial de Montréal, pour la campagne Versicolore.

Engagement envers la langue française

Anne-Marie Fortin , de l'École de technologie supérieure, et Marie-NoëlleMorency, de Randstad Canada. Anne-Marie Fortin a notamment accompagné et aidé plus d'une centaine de jeunes pousses technologiques à utiliser le français au sein de leur organisation. Marie-NoëlleMorency a, quant à elle, influencé de manière importante et durable l'utilisation du français dans les communications internes et externes de l'entreprise à l'échelle canadienne.

Prix Camille-Laurin

Plus haute distinction de l'Office, soulignant l'engagement exceptionnel de personnes qui contribuent de façon significative à l'usage, à la qualité ou au rayonnement du français

Professeur et spécialiste international du droit constitutionnel, Henri Brun a défendu les efforts juridiques et législatifs du gouvernement du Québec en faveur de la reconnaissance du droit fondamental du peuple québécois de préserver sa spécificité sociale, juridique et linguistique au sein du cadre constitutionnel canadien.

Mérite en toponymie

Prix décerné par la Commission de toponymie

Géographe, professeur, juriste et auteur, Henri Dorion a été président de la Commission de toponymie à trois reprises. Il a notamment présidé le Groupe d'experts des Nations Unies sur les noms géographiques et le Comité permanent canadien des noms géographiques. Il a aussi joué un rôle moteur dans la réalisation du projet du dictionnaire Noms et lieux du Québec.

Mérite du français dans la culture

Prix décerné par l'Union des artistes, la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma et l'Union des écrivaines et des écrivains québécois.

BoucarDiouf, pour la mise en valeur de la langue française, tant dans son expression artistique que dans ses communications publiques, de même que pour sa contribution à la promotion du français au Québec et dans la francophonie.

Mérites Francopub

Ces prix récompensent le travail des créatrices et des créateurs dont les publicités mettent en valeur la langue française et font usage d'un français de qualité pour renforcer leur efficacité publicitaire.

Grand Mérite Francopub : Edith Landry-Michaud et Christine Girard , de l'agence Cossette, pour la publicité télévisée Manger c'est la vie de Metro.





: et , de l'agence Cossette, pour la publicité télévisée de Metro. Mérite Francopub - bourse Serges-Tougas, remis à des créatrices et créateurs de moins de 30 ans : Mathieu Lacombe et Charles Côté, de l'agence Rethink Canada, pour la campagne On va loin de Favuzzi.





: et Charles Côté, de l'agence Rethink Canada, pour la campagne de Favuzzi. Coup de coeur du jury : Luc Dupéré et Philippe Coulomb, de l'agence lg2, pour la campagne Mondou, toujours derrière vous.

