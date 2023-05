Québec veut former plus de préposés aux bénéficiaires





QUÉBEC, le 16 mai 2023 /CNW/ - Afin de remédier à la rareté de main-d'oeuvre et d'offrir un meilleur accès aux soins pour les Québécoises et les Québécois, le ministre de la Santé, Christian Dubé, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, et la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ont annoncé aujourd'hui leur volonté de former de 3 000 à 5 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires (PAB) d'ici décembre 2023. Pour y arriver, le nombre de cohortes inscrites à la formation de courte durée sera augmenté de façon considérable au cours des prochains mois et le montant des bourses d'études sera bonifié pour atteindre 12 000 $ au total. Cette première étape s'inscrit dans les efforts de recrutement massif du gouvernement du Québec, qui souhaite ainsi renforcer les équipes de PAB qui assistent les patients en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et dans les maisons des aînés.

Lancement des inscriptions

Les inscriptions à la formation de courte durée sont ouvertes dès maintenant. Les personnes intéressées à exercer cette profession essentielle au sein des équipes du réseau de la santé et des services sociaux sont invitées à consulter le site Québec.ca et à déposer leur candidature. Les premières cohortes amorceront leur formation dès le 7 août prochain.

Formation de courte durée

La programme de formation pour devenir PAB est offert sur une période de trois mois, pour une durée de 375 heures, comparativement à 870 heures pour la formation régulière, combinant apprentissage en classe et en milieu de travail. La formation sera offerte par plusieurs centres de formation professionnelle, partout au Québec.

Bourse bonifiée

Pour soutenir financièrement les élèves dans leur parcours d'apprentissage, une bourse de 12 000 $ sera accordée en contrepartie d'une période d'engagement de six mois à travailler dans le réseau de la santé et des services sociaux. En plus du soutien financier, les élèves seront assurés d'un emploi, et ce, dès l'obtention de leur attestation.

Citations :

« Notre gouvernement s'est engagé à former et à recruter davantage de professionnels de la santé afin d'améliorer l'accès aux soins pour la population et afin de contrer la pénurie de main-d'oeuvre. Le réseau de la santé doit devenir un employeur de choix pour offrir aux Québécoises et aux Québécois la qualité de soins et de services qu'ils méritent. J'invite toutes les personnes intéressées à contribuer à rendre notre réseau plus humain et plus performant en s'inscrivant dès maintenant pour suivre cette formation de courte durée. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« En 2020, la mise sur pied d'un programme d'études professionnelles de courte durée avait permis de recruter des milliers de personnes et d'atténuer les effets du manque de personnel dans les CHSLD. Avec la collaboration des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux, nous sommes persuadés que ce programme pour former de nouveaux préposés aux bénéficiaires attirera bon nombre de personnes qui seront d'une aide précieuse pour notre système de santé. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Le vieillissement de la population sera un grand défi pour notre réseau de la santé et des services sociaux. Nous devons être créatifs avec le recrutement de la main-d'oeuvre, et avoir une vision à long terme pour combler les besoins à venir. Je suis très heureuse de l'annonce d'aujourd'hui, qui permettra à de nombreux Québécois et Québécoises de choisir la vocation de préposé aux bénéficiaires. Leur apport auprès des aînés, que ce soit dans les maisons des aînés ou dans les CHSLD permettra d'offrir des soins de qualité aux résidents. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

Une campagne de promotion sera lancée à partir du 22 mai, afin de promouvoir cette formation de courte durée.

Les élèves bénéficieront d'un soutien financier de 12 000 $ réparti comme suit :

une bourse d'études de 8000 $ sera versée en deux versements de 4000 $ chacun durant la formation. Cette bourse est octroyée en contrepartie d'une période d'engagement de six mois à travailler dans le réseau de la santé et des services sociaux, sinon elle doit être remboursée.



Une prime de 4 000 $ sera également versée lors de l'obtention du diplôme.

Le titre d'emploi de PAB est au coeur de l'offre de soins et de services aux usagers. Le gouvernement souhaite pouvoir compter sur l'intégration de ces ressources en nombre suffisant au cours des prochaines années pour favoriser l'accès et une prestation de soins et de services sécuritaires.

Les besoins en main-d'oeuvre pour ce titre d'emploi sont nombreux dans différents milieux. Les PAB de ces premières cohortes seront appelés à travailler dans les soins de longue durée au sein des CHSLD et des maisons des aînés.

Ajoutons que le ministère de l'Éducation prévoit l'élaboration d'un nouveau programme d'études qui intègrera les volets de soins de courte durée et de soutien à domicile. Les premières cohortes pour cette formation afin de combler les besoins dans l'ensemble des secteurs pourraient débuter dès janvier 2024.

Rappelons qu'un programme d'études de courte durée pour les PAB en CHSLD a vu le jour en juin 2020.

Lancé pendant la pandémie de la COVID-19, ce programme avait permis l'embauche de plus de 10 000 PAB dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Lien connexe :

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter Québec.ca .

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

16 mai 2023

Communiqué envoyé leet diffusé par :