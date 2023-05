Jeudi 8 juin 2023 à Paris avec CEE Management: des dirigeants parlent aux dirigeants !





PARIS, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- « Leadership & remise en cause », est le thème de cette nouvelle journée de réflexion et d'échanges dédiée aux dirigeants d'entreprises ou d'associations, aux entrepreneurs et aux DRH de toute la France, organisée par CEE Management dans le prestigieux cadre du Cercle national des Armées à Paris.

Deux intervenants de qualité témoigneront de circonstances qui les ont conduits à se remettre en cause.

Gustavo Zerbino , survivant du « Miracle des Andes », accident aérien en 1972 avec son équipe de rugby. Ancien président de la Fédération uruguayenne de rugby et chef d'entreprise. Le 8 juin, il racontera la société solidaire qu'ils ont réussi à créer, la posture de leadership, la cohésion qui les a fait tenir, la remise en cause permanente... Dans un contexte dramatique de vie ou de mort.

Thierry Bolloré, dirigeant dans l'automobile : Michelin, Faurecia, Renault et Jaguar Land Rover. Le 8 juin, il détaillera comment, notamment chez Jaguar Land Rover, il a impulsé une transformation de la chaîne de management pour déployer une culture qui incite à la confiance et à la vérité, à la coopération et à la responsabilité, au service des clients.

Un programme complet de 14h30 à 19h30 : café accueil, témoignages, tables rondes, intervention, cocktail dînatoire.

L'objectif de cette journée ? Permettre aux dirigeants et DRH de s'inspirer du parcours de pairs et d'échanger avec eux lors d'un moment de partage et de convivialité pour développer leur leadership et améliorer leur management.

Pour s'inscrire : https://my.weezevent.com/journee-dirigeants-2023

La journée des dirigeants est un événement annuel organisé par CEE Management autour d'un thème et avec la participation d'un intervenant reconnu. « Un vrai moment de ressourcement pour nous dirigeants, souvent seuls face à nos soucis et nos défis. J'attends avec impatience ce rendez-vous annuel qui permet de recharger les batteries et faire de belles rencontres. »

https://www.cee-management.com/journee-dirigeants/

CEE Management est une association de consultants spécialisés dans l'accompagnement des dirigeants et des managers : conseil, formation et coaching, en France et à l'international.

Son savoir-faire : créer un environnement qui favorise l'unité et la performance, développer une culture interne saine et une organisation vertueuse. Pour en savoir plus : www.cee-management.com et https://www.linkedin.com/company/cee-centre-d'etudes-des-entreprises/

