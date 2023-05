Tetra Pharm Technologies renforce son conseil d'administration





La société de biotechnologie danoise, Tetra Pharm Technologies, élargit son conseil d'administration avec M. Steen Jakobsen en tant que directeur financier (CFO) et M. Jacob Schlundt en tant que directeur du marketing (CMO). En conséquence, le conseil d'administration de la société compte désormais 6 membres.

COPENHAGUE, Danemark, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Tetra Pharm Technologies développe et fabrique des médicaments pharmaceutiques ciblant le système endocannabinoïde pour le traitement de la douleur neuropathique, de la sclérose et des troubles de santé mentale. L'élargissement du conseil d'administration est dû au niveau croissant d'activité et d'ambition de l'entreprise.

« Tetra Pharm Technologies a atteint une taille qui rend nécessaire l'élargissement du conseil d'administration. Nous sommes très ambitieux quant à notre potentiel de croissance future, et l'élargissement de l'équipe de direction avec des profils expérimentés tels que Steen et Jacob, est un renforcement évident et opportun de l'entreprise », a déclaré Martin Rose, PDG de Tetra Pharm Technologies.

Steen Jakobsen a 52 ans et est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et droit commercial de la Copenhagen Business School. Il rejoint Tetra Pharm Technologies en tant que vice-président du département de l'économie et du tourisme de Dubaï. Steen Jakobsen apporte une solide expérience dans la planification stratégique, la finance et la gestion, et il prendra la responsabilité de la fonction financière globale chez Tetra Pharm Technologies.

« Tetra Pharm Technologies est une entreprise très convaincante avec des valeurs fortes et un avenir prometteur dont je suis ravi de faire partie. Je suis impatient de contribuer à la poursuite du développement positif et d'accélérer notre stratégie de croissance très ambitieuse en collaboration avec mes nouveaux collègues », a déclaré Steen Jakobsen.

Jacob Schlundt a également 52 ans et est titulaire d'un diplôme en information commerciale internationale du Copenhagen Business College. Tetra Pharm Technologies a recruté Jacob Schlundt en tant que responsable du marketing et des communications chez Aon Danemark, et il apporte une connaissance approfondie du marketing, de la communication et de la planification d'événements pour renforcer la position et le profil mondiaux de Tetra Pharm Technologies.

« Je suis très motivé par la mission de Tetra Pharm Technologies de développer des médicaments efficaces et abordables, et je suis ravi de contribuer à faire une véritable différence pour les patients et leurs familles. J'ai également hâte de m'épanouir personnellement et professionnellement au sein d'une équipe de collègues clairvoyants, compétents et dévoués », a déclaré Jacob Schlundt.

Outre les deux dirigeants nouvellement nommés, le conseil d'administration de Tetra Pharm Technologies est composé de M. Martin Rose en tant que directeur général, M. Jesper Breum en tant que directeur de l'exploitation, M. Morten Allesø en tant que directeur scientifique et M. Martin Caspersen au poste de directeur commercial.

À propos de Tetra Pharm Technologies ApS

Tetra Pharm Technologies est une société biopharmaceutique danoise créée en 2018 avec pour vision d'être un leader dans la recherche et le développement de médicaments pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées au système endocannabinoïde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tetrapharm.eu

Pour plus d'informations :

Martin Rose

[email protected]

+45 2644 9991

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2075914/Directors_of_TPT.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2075913/Tetra_Pharm_Technologies_Logo.jpg

16 mai 2023 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :