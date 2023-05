Une saisie de cocaïne de l'ASFC conduit à des accusations de la part de la GRC





WINDSOR, ON, le 15 mai 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) s'engagent à protéger les communautés contre les stupéfiants illégaux.

Le 17 avril 2023, Jasbir Singh, un résident du Canada, est entré au pays à bord d'un camion commercial au point d'entrée du pont Ambassador à Windsor, en Ontario. Le camion a été renvoyé pour un examen secondaire. Lors de l'inspection de la cabine du camion, les agents des services frontaliers ont découvert 60 briques de cocaïne présumée, pesant environ 60 kilogrammes au total.

L'ASFC a arrêté M. Singh, 40 ans, de Paris, en Ontario, et a saisi la cocaïne présumée. La GRC a porté les accusations suivantes :

Importation de cocaïne, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Possession de cocaïne dans le but d'en faire le trafic, en contravention de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

L'affaire est actuellement devant la Cour de justice de l'Ontario, à Windsor, en Ontario.

« La sécurité des Canadiens est la priorité absolue de notre gouvernement. En arrêtant les drogues illégales à la frontière, nous assurons la sécurité de nos collectivités. Cette saisie est un autre excellent exemple de la coopération permanente entre l'ASFC et la GRC pour assurer la sécurité de la frontière. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Il s'agit d'un travail exemplaire de la part de notre équipe d'agents dévoués de l'ASFC dans la région du Sud de l'Ontario. L'excellent partenariat de travail que nous avons avec la GRC est un grand avantage dans la lutte contre la contrebande organisée et la protection de nos collectivités. »

- Joseph Chayeski, directeur, Opérations du district du pont Ambassador, Agence des services frontaliers du Canada

« La GRC et l'ASFC ont une fois de plus uni leurs forces pour assurer la sécurité de nos quartiers. L'élimination des drogues nocives dans les rues de nos villes et de nos collectivités est toujours une priorité pour les deux organismes. Nous sommes fiers de notre collaboration pour protéger les Canadiens contre la criminalité. »

- Surintendant Rae Bolsterli, officier responsable, Programme de l'intégrité des frontières de la GRC, Division O

Pour les dernières statistiques sur les stupéfiants, visitez la page sur les saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada .

. Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060. Toute personne ayant des informations concernant des activités criminelles est encouragée à communiquer avec son service de police local, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

