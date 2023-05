Semaine de l'innovation canadienne, du 15 au 19 mai 2023 : Célébrer l'ingéniosité et inspirer la prochaine génération d'innovateur.trice.s canadien.ne.s





OTTAWA, ON, le 15 mai 2023 /CNW/ - C'est la sixième Semaine de l'innovation canadienne (#SIC23), du 15 au 19 mai. Initiative lancée en 2018 par la Fondation Rideau Hall (FRH), ces cinq jours de célébration visent à souligner et encourager l'ingéniosité dans tous les secteurs. Des organisations et des individus des quatre coins du pays se réunissent pour livrer des témoignages et raconter des histoires inspirantes sur des innovations qui changent le monde.

La Semaine de l'innovation canadienne souligne l'innovation qui a cours partout au pays de manière à inspirer la prochaine génération d'innovateur.trice.s. Cette année, la FRH invite, sous le thème « Innover pour le bien commun », les personnes et organisations à prendre part à la conversation sur les réseaux sociaux (mot-clic officiel : #SIC23).

Au cours de la semaine, plusieurs activités et événements se dérouleront partout au pays, dont la cérémonie de remise des Prix du gouverneur général pour l'innovation (PGGI), la cérémonie de remise des prix nationaux Ingénieux+, et plus encore.

La cérémonie des PGGI est une célébration annuelle qui reconnaît et célèbre l'excellence dans l'innovation canadienne. Cette année, la cérémonie des PGGI aura lieu le 18 mai. Pour en savoir plus et accéder à la webdiffusion, consultez le site Web de l'Innovazone canadienne sur le sujet.

Le défi innovation jeunesse Ingénieux+ offre chaque année aux jeunes de 14 à 18 ans de rivaliser d'ingéniosité en proposant des projets novateurs. Des prix en argent et des occasions de mentorat sont accordés à l'échelle régionale et nationale à ces innovateurs et innovatrices de demain. La cérémonie de remise des prix nationaux Ingénieux+, qui célèbre les lauréat.e.s canadien.ne.s, se tiendra le 18 mai. Pour en savoir plus, consultez le site Web de l'Innovazone canadienne sur le sujet.

Cette année, la FRH présente des journées thématiques pour stimuler la conversation pendant la #SIC23.

Jour 1 (15 mai) : Innover pour la planète

Les innovateurs.trice.s canadien.ne.s travaillent à soutenir la transition du pays vers un avenir plus vert et durable en apportant des contributions audacieuses dans divers domaines comme les sciences, la météorologie, l'éducation et bien d'autres.

Jour 2 (16 mai) : Innover pour la santé

Pour faire face au déclin de la santé dans le monde, les innovateurs.trice.s du pays multiplient les projets porteurs pour améliorer la santé et le bien-être. Leurs contributions inspirées dans les domaines de l'équité en matière de soins de santé, de la recherche médicale et d'autres volets connexes contribuent à nous créer un avenir plus en santé.

Jour 3 (17 mai) : Innover pour l'éducation équitable

Pour que l'éducation équitable se matérialise, nous devons mettre en oeuvre des actions audacieuses dans tous les secteurs. Ces solutions novatrices vont des nouvelles techniques d'enseignement à l'apprentissage basé sur la technologie, en passant par les solutions créées par la communauté, et plus encore, afin de combler les écarts en matière d'éducation, ici comme ailleurs.

Jour 4 (18 mai) : Innover pour la compétitivité

Des politiques, des technologies, des solutions et des programmes avant-gardistes qui remédient à l'instabilité économique permettent d'améliorer la vie des Canadien.ne.s. En élargissant les possibilités économiques, nous pouvons bâtir des économies inclusives et durables à l'échelle mondiale.

Jour 5 (19 mai) : Innover pour le bien commun

La collaboration, l'inclusion et la volonté d'innover pour le bien commun mènent à des solutions innovantes qui ont des retombées positives. En échangeant les idées, les connaissances et les histoires, nous pouvons inspirer les générations futures à créer un monde meilleur.

Pour en apprendre plus sur la Semaine de l'innovation canadienne, savoir comment prendre part à la conversation numérique ou encore télécharger la trousse de diffusion, consultez le site Web de l'Innovazone canadienne.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources qui mettent en lumière l'excellence canadienne. La FRH collabore avec des partenaires pour améliorer des vies et créer les conditions permettant à davantage de Canadiens et de Canadiennes de réussir et de prospérer. Pour en savoir plus, visiter : rhf-frh.ca/fr.

