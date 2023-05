TOJOY a remporté le prix du sommet des licornes sino-arabes. Ge Jun a estimé que la plateforme d'économie de partage était un terrain fertile pour l'accélération des licornes





PÉKIN, 14 mai 2023 /PRNewswire/ -- Lors du Sommet de l'investissement des licornes sino-arabes de la 12e réunion annuelle d'investissement?AIM?, qui s'est tenue à Abou Dhabi le 9 mai 2023, TOJOY Group a remporté le « Unicorns Social Impact Awards » qui accorde la reconnaissance de la contribution exceptionnelle de TOJOY à la défense de la Grande économie du partage et à l'accélération des entreprises innovantes. S.E. le Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre d'État des Émirats arabes unis chargé du commerce extérieur et vice-président du Conseil du développement industriel, et S.E. Dawood Al Shezawi, président de la Réunion annuelle d'investissement, ont remis le prix à Ge Jun, PDG mondial du groupe TOJOY.

S.E. le Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre d'État des Émirats arabes unis chargé du commerce extérieur et vice-président du Conseil du développement industriel, et S.E. Dawood Al Shezawi, de la Réunion annuelle d'investissement, ont remis le prix à Ge Jun.

Ce dernier a exprimé sa gratitude pour cet honneur. Il a indiqué que c'était le résultat des efforts déployés par TOJOY pour promouvoir et développer la grande économie de partage, en s'efforçant d'accélérer les entreprises innovantes et en continuant à innover et à aller de l'avant. Au cours des 32 dernières années, TOJOY a donné la priorité à un développement axé sur l'innovation et a apporté une grande valeur à la société grâce à l'innovation technologique et à l'amélioration des services.

C'est un plaisir de voir que Xiaoyudida (XYDD) a reçu le même prix lors de l'événement. XYDD est accéléré sur la plateforme de TOJOY et son activité s'est développée rapidement.

En fait, en tant qu'entreprise mondiale proposant une plateforme basée sur les données de millions d'entrepreneurs, TOJOY a étendu ses activités à plus de 40 villes en Chine et à l'étranger. La plateforme a rassemblé plus de 2,8 millions de propriétaires de PME, avec plus de 18 000 ressources d'entreprises innovantes.

« Aujourd'hui, les industries ont besoin de se transformer et de se moderniser dans le monde. En Chine, environ 10 000 entreprises innovantes ont besoin de diverses ressources pour soutenir leur développement chaque année, et 10 millions de propriétaires de PME traditionnelles ont besoin de se transformer et de se moderniser, ce qui nécessite l'autonomisation des plateformes de partage, ce qui relève de notre responsabilité. » Ge Jun appelle les participants à cette conférence à accorder plus d'attention à l'économie chinoise, à coopérer avec les partenaires chinois, à accélérer l'innovation et la croissance avec TOJOY pour saisir les opportunités futures du marché.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2076122/image_846138_53270211.jpg

13 mai 2023 à 20:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :