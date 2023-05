L'Hôpital de réadaptation Villa Medica reçoit une mention d'honneur pour la clinique de spasticité interdisciplinaire





MONTRÉAL, le 12 mai 2023 /CNW/ - L'Hôpital de réadaptation Villa Medica à Montréal est fier d'annoncer qu'il a été récompensé pour son excellence et son innovation dans le cadre des Prix d'Excellence du réseau de la santé et des services sociaux.

La mention d'honneur concerne le projet novateur d'une clinique de spasticité interdisciplinaire pour la clientèle victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC).

Cette distinction témoigne d'un engagement constant à fournir des soins et des services de qualité aux patients en mettant en place des approches innovantes.

La directrice générale, Mme Anne Beauchamp, a déclaré aujourd'hui : « Cette clinique de spasticité est un exemple concret de notre détermination à fournir des soins personnalisés aux patients en intégrant des professionnels avec une expertise provenant de différentes disciplines, afin d'offrir des solutions de traitement inspirées des meilleurs pratiques ».

En effet, s'engager à faire équipe avec le client et ses proches afin de développer leur potentiel, en offrant des soins et services spécialisés de réadaptation intensive est au coeur de la mission de l'Hôpital de réadaptation Villa Medica.

Cette reconnaissance est aussi le résultat d'un réel engagement envers l'excellence et de leur détermination à fournir les meilleurs soins de santé à Montréal.

Toute l'équipe de l'Hôpital de réadaptation Villa Medica tient à remercier son personnel engagé qui a contribué à la mise sur pied et à la réussite de ce projet et espère que cette distinction renforcera leur engagement à continuer à fournir des soins de qualité aux patients.

À PROPOS DE L'HÔPITAL DE RÉADAPTATION VILLA MEDICA

L'Hôpital de réadaptation Villa Medica (HRVM), établissement privé conventionné situé au centre-ville de Montréal, compte 142 lits offrant des services spécialisés aux clientèles provenant de Montréal et des régions limitrophes, en fonction de différents programmes (neurologie, amputés, grands brûlés, orthopédie et soins subaigus). L'Hôpital, incontournable dans le domaine de la réadaptation et reconnu pour la qualité de ses services, est une organisation à dimension humaine, adhérant à la philosophie Planetree, comptant près de 400 employés et une dizaine de médecin. L'offre de services est basée sur les valeurs de l'organisation : Bienveillance, Intégrité et Coopération. Depuis 2006, Villa Medica fait partie du Groupe Santé Sedna, une firme de gestion spécialisée dans l'administration et la prestation de services de santé depuis plus de 20 ans.

