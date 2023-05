Applied Intuition et NI collaborent pour accélérer les tests de validation de la technologie de conduite autonome





Applied Intuition et NI travaillent ensemble pour fournir des systèmes de test fiables pour la validation ADAS et AD, permettant à l'industrie automobile de commercialiser leurs produits plus rapidement.

MOUNTAIN VIEW, Californie, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- Applied Intuition et NI ont annoncé aujourd'hui que les deux entreprises combineront leurs expertises pour fournir une solution de bout en bout sur l'ensemble du flux de travail de validation des systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) et de la conduite autonome (AD), garantissant ainsi une expérience de premier ordre pour les clients.

La collaboration entre Applied et NI représente une étape importante dans les avancées de la technologie de conduite autonome. Les deux entreprises présenteront leur solution commune à NI Connect 2023 plus tard ce mois-ci. En associant leurs forces respectives, Applied et NI permettront aux ingénieurs de développer et de valider leurs systèmes ADAS et AD plus rapidement et en toute sécurité, afin de garantir la solution la plus rentable pour leurs clients. Grâce à cette solution, l'avenir de la conduite autonome sera plus sûr, plus efficace et plus fiable.

Applied est spécialisé dans la fourniture de solutions logicielles et de simulation pour les systèmes ADAS et AD. Sa plateforme permet aux clients de tester et de valider le logiciel de leur véhicule autonome dans un environnement virtuel, ce qui permet un développement plus rapide et plus rentable. La gamme complète de tests ADAS et AD de NI comprend des produits personnalisables qui offrent des solutions complètes de tests et de mesures pour l'industrie automobile. Ses outils matériels et logiciels facilitent les tests en temps réel des systèmes ADAS et AD, offrant aux ingénieurs un environnement sécurisé et contrôlé pour développer, tester et valider les algorithmes et les capteurs de l'unité de contrôle électronique (ECU).

« NI complète vraiment les forces d'Applied, a déclaré Peter Ludwig, cofondateur et directeur de la technologie d'Applied Intuition. L'excellente fidélité dans la synchronisation de NI pour la relecture Hardware-in-the-Loop (HIL) va de pair avec notre simulation d'objets et de capteurs haute fidélité. Grâce à notre solution conjointe, les équipes d'ingénieurs peuvent enfin créer une cohérence à tous les niveaux de test afin d'améliorer la qualité, la fiabilité et la traçabilité de leur pile ADAS ou AD. »

« En travaillant avec Applied, nous pouvons offrir une solution complète pour les flux de travail de validation ADAS et AD qui répondent aux besoins changeants de nos clients, a déclaré Drita Roggenbuck, première vice-présidente et directrice générale de la division des transports chez NI. En combinant les systèmes ADAS et AD de NI avec le logiciel de simulation d'Applied, nous pouvons améliorer l'efficacité et la collaboration, ce qui permet à nos clients de commercialiser leurs produits plus rapidement. »

À propos d'Applied Intuition

La mission d'Applied Intuition est d'accélérer l'adoption mondiale de machines sûres et intelligentes. Les solutions logicielles de l'entreprise permettent d'accélérer, de sécuriser et de faciliter la commercialisation des systèmes autonomes. Les programmes d'autonomie dans tous les secteurs et 17 des 20 meilleurs équipementiers automobiles mondiaux comptent sur les solutions d'Applied pour développer, tester et déployer des systèmes autonomes à grande échelle. Pour en savoir plus, consultez https://applied.co.

À propos de NI

Chez NI, nous rassemblons les personnes, les idées et la technologie afin que les penseurs visionnaires et les résolveurs de problèmes créatifs puissent relever les plus grands défis de l'humanité. Des données à l'automatisation, en passant par la recherche et la validation, nous fournissons des systèmes connectés au logiciel dont les ingénieurs et aux entreprises ont besoin pour appliquer quotidiennement la devise Engineer Ambitiouslytm. En savoir plus sur les solutions de tests de validation ADAS et de conduite autonome de NI : https://www.ni.com/en/solutions/transportation/adas-and-autonomous-driving-validation.html

12 mai 2023 à 13:19

