Sun Nuclear présente l'évolution et l'expansion de son portefeuille de gestion de la qualité lors du congrès ESTRO 2023

MELBOURNE, Floride, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- Sun Nuclear , une société de Mirion Medical (Mirion, NYSE: MIR), présentera les dernières innovations en matière de gestion de la qualité lors du congrès annuel ESTRO qui débutera le vendredi 12 mai à Vienne, en Autriche. Les solutions d'assurance qualité pour la radiothérapie et l'imagerie diagnostique, qu'elles soient nouvelles ou de référence, seront présentées sur le stand n° 150 du congrès ESTRO pendant toute la durée de l'événement, accompagnées de démonstrations de produits et de présentations d'utilisateurs.

Le dimanche 14 mai, Sun Nuclear organisera son déjeuner-congrès annuel, qui présentera les points de vue des leaders dans le domaine de la radiothérapie. Au cours de ce congrès, Rhydian Caines, du Clatterbridge Cancer Centre NHS Foundation Trust (Liverpool, Royaume-Uni), présentera l'expérience de son centre en matière d'utilisation de la plateforme SunCHECK®, et notamment les points forts de son résumé ESTRO intitulé When no news is good news: commercial automated EPID in vivo dosimetry deployed as a safety check1 (pas de nouvelles, bonne nouvelle : dosimétrie commerciale automatisée EPID in vivo déployée en tant que contrôle de sécurité). Le résumé vise à démontrer l'efficacité de la plateforme SunCHECK en tant que « solution efficace et pratique pour le déploiement à grande échelle de la dosimétrie in vivo en tant que contrôle de sécurité dans le cadre d'un protocole de traitement privilégiant le VMAT ».

Au stand n° 150, Sun Nuclear présentera des solutions complètes qui répondent aux besoins suivants :

Mise en service et assurance qualité annuelle : Le système de balayage de l'eau SunSCANtm 3D* simplifie le balayage du faisceau avec une précision de classe SRS et une conception centrée sur l'utilisateur.

Le système de balayage de l'eau SunSCANtm 3D* simplifie le balayage du faisceau avec une précision de classe SRS et une conception centrée sur l'utilisateur. Gestion automatisée et intégrée de la qualité : La plateforme SunCHECK alimente la gestion de la qualité, avec une assurance qualité centralisée et normalisée des patients et des machines pour les programmes de radiothérapie.

La plateforme SunCHECK alimente la gestion de la qualité, avec une assurance qualité centralisée et normalisée des patients et des machines pour les programmes de radiothérapie. Modalités de traitement conventionnelles et émergentes : Au-delà de ses réseaux et simulateurs de référence, Sun Nuclear propose des solutions complètes pour les programmes de traitement stéréotaxiques et guidés par RM, y compris ceux avec gestion des mouvements. Le MotionCHECKtm 3D, en cours d'élaboration, qui permet de quantifier et d'évaluer le mouvement des cibles et les distorsions spatiales en RM, sera présenté.

Au-delà de ses réseaux et simulateurs de référence, Sun Nuclear propose des solutions complètes pour les programmes de traitement stéréotaxiques et guidés par RM, y compris ceux avec gestion des mouvements. Le MotionCHECKtm 3D, en cours d'élaboration, qui permet de quantifier et d'évaluer le mouvement des cibles et les distorsions spatiales en RM, sera présenté. Assurance qualité en imagerie diagnostique : Sun Nuclear présentera également les points forts de ses portefeuilles d'assurance qualité pour la tomodensitométrie, l'échographie et la mammographie.

La plateforme SunCHECK® sera également présentée sur le stand de GE HealthCare (n° 1440) au congrès ESTRO, dans le cadre de sa présentation sur l'interopérabilité et les flux de travail en radiooncologie. L'écosystème iRT de GE HealthCare est prévu pour être compatible avec le logiciel SunCHECK® Patient.

« Nous sommes impatients de partager nos solutions complètes de gestion de la qualité avec les participants au congrès ESTRO. Comme nos offres de produits continuent d'évoluer, des solutions stéréotaxiques leaders du marché aux solutions de redéfinition du marché comme SunCHECK, nous élargissons notre gamme de solutions pour couvrir davantage de besoins dans le domaine de la radiothérapie », a déclaré Luis Rivera, président de l'assurance qualité de la radiothérapie pour Mirion Medical.

Pour en savoir plus sur les solutions présentées et le programme de la conférence, rendez-vous sur sunnuclear.com/estro .

En 2022, Sun Nuclear a intégré Mirion Medical. Les participants au congrès ESTRO découvriront une nouvelle image de marque sur le stand de Sun Nuclear et l'inclusion des solutions CIRS, qui font désormais partie de la marque Sun Nuclear.

À propos de Sun Nuclear

Sun Nuclear et le CIRS font partie de Mirion Medical, un groupe de marques axées sur les soins de santé au sein de Mirion (NYSE: MIR). Nous fournissons des solutions innovantes pour les centres de radiothérapie et d'imagerie diagnostique. Plus de 5 000 centres d'oncologie dans le monde nous font confiance pour une gestion autonome et intégrée de la qualité. En s'efforçant de fournir un soutien permanent, Sun Nuclear a pour objectif de faciliter l'adoption des technologies, d'améliorer le rendement et les résultats afin que les professionnels de santé puissent obtenir des résultats concrets en matière de sécurité des patients. Rendez-vous sur : sunnuclear.com . Suivez-nous sur : @sunnuclear .

1 PO-1665 When no news is good news: commercial automated EPID in vivo dosimetry deployed as a safety check (pas de nouvelles, bonne nouvelle : dosimétrie commerciale automatisée EPID in vivo déployée en tant que contrôle de sécurité) ; R. Caines, M. Gilmore, The Clatterbridge Cancer Centre NHS Foundation Trust, Medical Physics, Liverpool, Royaume-Uni

* Le système SunSCAN 3D n'est pas disponible à la vente sur tous les marchés. En attente du marquage CE.

Sun Nuclear, SunCHECK, SunSCAN 3D et MotionCHECK 3D sont des marques de commerce ou des marques déposées de Mirion Technologies Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

