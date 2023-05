EACL, les LNC et Global First Power dévoilent le site du petit réacteur modulaire proposé par GFP aux Laboratoires de Chalk River





CHALK RIVER, Ontario, 12 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) et Global First Power (GLP) sont heureux d'annoncer que GFP a sélectionné un emplacement aux Laboratoires de Chalk River pour accueillir son projet proposé de microréacteur modulaireMC (MRMMD). Hier, la vice-présidente, Science, technologie et surveillance commerciale d'EACL, Amy Gottschling, le Président-directeur général des LNC, Joe McBrearty, et le Président-directeur général de GFP, Jos Diening, ont été rejoints par des élus locaux, des représentants expérimentés du secteur et d'autres invités de marque pour célébrer cette étape avec le dévoilement d'un panneau et pour marquer la prochaine phase du projet emballant de démonstration d'énergie propre.



GFP propose de construire et d'exploiter une centrale de MRM de 15 mégawatts thermiques (MWth) (environ 5 MW électriques) au campus de Chalk River comme modèle pour le déploiement de petits réacteurs modulaires (PRM) servant à des utilisations éloignées et industrielles. La technologie de réacteur de démonstration, développée par Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC), est conçue pour fournir une solution viable de production d'énergie propre pour remplacer les énergies fossiles et contribuer aux cibles climatiques du Canada. La capacité de production d'énergie du MRM en fait une option appropriée pour les communautés éloignées et hors réseau et les sites industriels.

« GDP est ravie de se tenir aux côtés de ses partenaires aujourd'hui pour marquer cette étape vers les objectifs d'énergie renouvelable du Canada » a commenté M. Diening. « Ce site, en pleine vue du campus principal de Chalk River, montre que le MRM est adapté de façon unique à une intégration complète aux installations éloignées et industrielles et à leurs activités. Ces qualités sont précisément celles qui rendent les microréacteurs nucléaires avancés essentiels pour décarboner au-delà du réseau électrique. Je suis fier d'être à la tête de cette vision et j'accueille l'aide des nombreux intervenants pour les avancées importantes à venir. »

« L'annonce d'aujourd'hui représente notre engagement commun à faire avancer les technologies d'énergie propres, qui sont essentielles dans la lutte contre les changements climatiques » témoigne Mme Gottschling. « Les Laboratoires de Chalk River sont à l'avant-garde de l'innovation nucléaire depuis plus de 70 ans et nous continuons de dépasser les limites en utilisant la science pour trouver des solutions et en faire profiter le Canada et le monde. »

« Aujourd'hui est un jour formidable, pas seulement pour EACL, LCN et GFP, mais pour tout le monde au Canada qui croit aux promesses de l'énergie nucléaire » a déclaré M. McBrearty. « Une fois construit, le réacteur proposé pourra démontrer les caractéristiques économiques, de sécurité et de performance d'une nouvelle technologie de PRM prometteuse et donnera confiance à la population pour la solution nucléaire de prochaine génération. En bref, je crois que cet emplacement pourrait devenir historique, comme plusieurs autres aux Laboratoires de Chalk River, où des technologies nucléaires innovantes ont été réalisées. »

Le site du réacteur de démonstration de MRM proposé est actuellement un stationnement pour employés. Il sera transformé pour accueillir la nouvelle installation. En choisissant cet emplacement, GFP aura un bon accès aux installations du campus et aux nombreux services de soutien technique et opérationnel des LCN. Le site rapproché a aussi le potentiel de servir les LCN quand le réacteur sera en service. Ils pourraient alors utiliser l'énergie produite par le réacteur pour mieux conduire les activités sur le campus et pour mener des activités de recherches connexes.

La proposition de GFP est également soumisse à des processus et des exigences réglementaires indépendantes des processus rigoureux d'examen et d'évaluation des LNC. GFP a fait une demande de Permis de préparation de l'emplacement à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) et une évaluation environnementale du projet est en cours.

Pour en savoir plus sur Global First Power et son projet de démonstration d'un MRM, veuillez visiter www.globalfirstpower.com .

Pour en savoir plus sur les LNC et son programme d'emplacement de PRM, veuillez visiter www.cnl.ca .

À propos d'EACL

EACL est une société de la Couronne fédérale dont le mandat est de favoriser les possibilités nucléaires du Canada. EACL, qui possède les Laboratoires de Chalk River et d'autres sites, habilite la science et la technologie nucléaires et gère les responsabilités du gouvernement canadien en matière de déchets radioactifs. Elle supervise et évalue le travail des LNC par le biais de contrats.

En activité depuis 1952, EACL a conçu et développé le parc de réacteurs nucléaires CANDU utilisés au Canada et dans cinq autres pays. Elle a également livré plus d'un milliard d'isotopes dans le monde entier pour détecter et traiter le cancer. Aujourd'hui, la société profite aux Canadiens en soutenant 14 ministères et organismes fédéraux, ainsi que l'industrie nucléaire mondiale.

Pour en savoir plus sur EACL, visitez www.aecl.ca .

À propos de Global First Power

GFP est une entreprise du domaine de l'énergie avec pour vision de contribuer à ce que les petits réacteurs modulaires (PRM) soient par nature une option de génération sûre, propre et rentable pour que la population reçoive l'énergie dont elle a besoin, peut importe où elle vit. Notre objectif est d'être à l'avant-plan de la transition mondiale vers une énergie durable, inclusive et accessible en étant les premiers développeurs à produire avec succès de l'énergie grâce à la technologie innovante de microréacteur modulaire.

À propos des LNC

En tant qu'organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d'entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en oeuvre trois priorités stratégiques d'importance nationale ? restaurer et protéger l'environnement, faire progresser les technologies d'énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l'industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter www.cnl.ca/?lang=fr .

Personne-ressource chez EACL :

Maude-Émilie Pagé

Directrice des communications et rapports au gouvernement

343 303-5345

Personne-ressource LNC :

Patrick Quinn

Directeur des communications d'entreprise

1 866 886-2325

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0801662c-742c-4a33-ab89-e1c6ea7ac440/fr

12 mai 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :