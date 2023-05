Journée annuelle de l'innovation d'Univar Solutions pour mettre en valeur l'expertise technique, les centres de solutions mondiaux et l'avenir de la formulation des ingrédients





Des produits nouveaux et réinventés et des formulations plus intelligentes et plus durables mettent en valeur l'expertise technique d'Univar Solutions et son engagement pour l'innovation

DOWNERS GROVE, Illinois, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) (« Univar Solutions » ou « la Société »), un fournisseur mondial de solutions de premier plan pour les utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés annonce sa « Journée de l'innovation » virtuelle annuelle à l'échelle de l'industrie le 7 juin 2023. L'événement mondial, organisé sur une journée par les centres de solutions phares de la Société à Houston, Essen, São Paulo, Chicago et Mexico, mettra en vedette des experts techniques, réglementaires et des tendances qui démontreront comment ils développent des solutions concrètes pour répondre aux défis des clients et des fournisseurs dans les domaines des sciences de la vie et des marchés industriels.

« La Journée de l'innovation, c'est notre parcours continu pour mieux servir et soutenir nos clients et nos partenaires fournisseurs en accélérant l'innovation technique et en façonnant les prochaines étapes de notre quête pour aider à garder les collectivités en santé, nourries, propres et sécuritaires », a déclaré Nick Powell, président de la division mondiale des ingrédients et spécialités et président pour les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique et Asie-Pacifique chez Univar Solutions. « Nous sommes heureux de mettre en valeur notre profondeur et notre portée techniques, notre innovation, nos solutions et nos services en présentant un aperçu de la façon dont nous aidons nos clients à relever leurs plus récents défis commerciaux. Qu'il s'agisse de s'adapter à l'évolution de la demande des consommateurs, de répondre aux nouvelles exigences réglementaires, de répondre au besoin croissant de solutions durables améliorées, ou de faire face à l'évolution et à l'expansion rapide dans de nouveaux segments de marché et de nouvelles régions géographiques, nous sommes fiers de contribuer à façonner l'avenir de l'innovation en matière d'ingrédients ».

Mettant en vedette les laboratoires de formulation et les cuisines de développement de la Société au sein de son réseau mondial de centres de solutions, les participants à la Journée de l'innovation 2023 peuvent assister à des dizaines de discussions et de démonstrations techniques, portant sur la formulation dans des domaines tels que la nutrition sportive, les produits de beauté naturels pour les soins capillaires, les ingrédients pharmaceutiques, les aliments sains, les tendances mondiales en matière de nettoyage, les revêtements durables et les tests de traitement de l'eau. Les participants peuvent également interagir directement avec les chimistes, les scientifiques de l'alimentation, les chefs et les équipes techniques qui travaillent dans les laboratoires et les cuisines d'essai des centres de solutions. Des sessions en anglais, espagnol et portugais du Brésil seront proposées et des sous-titres seront disponibles pour différentes langues. L'événement virtuel comportera également trois volets pour les participants : Un premier volet dédié aux sciences de la vie, un deuxième volet relatif aux solutions industrielles, aux produits chimiques et aux services, et un troisième volet concernant les solutions fournisseurs, se concentrant sur l'avenir de la distribution.

En tirant parti de ce que chaque centre de solutions fait dans une région ou un secteur et en l'appliquant à un autre, Univar Solutions cherche à aider les clients et les fournisseurs à gagner du temps, à rationaliser leurs efforts et à formuler des produits de nouvelle génération. Grâce à un modèle en étoile, les différents centres de solutions sont connectés entre eux, ce qui leur permet de proposer des services fondés sur un niveau impressionnant de collaboration, d'innovation et de support clients/fournisseurs. Les capacités numériques ? depuis un réseau en ligne de formulations, de méthodologies et de résultats de tests jusqu'aux innovations assistées par l'IA ? dans le réseau en étoile des centres de solutions rendent les innovations à Essen instantanément disponibles pour aider à résoudre des problèmes survenus en Chine. Des chefs basés à Chicago peuvent échanger et collaborer en temps réel avec des chefs du Brésil, afin de créer une recette gagnante pour des clients à la recherche de la prochaine grande innovation alimentaire. Les équipes des centres de solutions apportent les connaissances propres à leur région et à leur secteur d'activité pour résoudre des défis mondiaux complexes, au profit des clients mondiaux et de la planète.

Univar Solutions s'engage également à créer un monde plus propre et plus sûr grâce à l'approvisionnement durable en ingrédients pour les formulations. Qu'il s'agisse de la formulation de la prochaine crème hydratante pour le visage, de l'application de lessive durable, du fromage sans produits laitiers ou de quoi que ce soit entre les deux, Univar Solutions est bien plus qu'un fournisseur d'ingrédients spécialisés ? la Société est un véritable partenaire dans l'avancement et la réalisation des objectifs ESG (commerciaux, sociaux et de gouvernance) de nos clients et fournisseurs.

« Les besoins d'aujourd'hui ? qu'il s'agisse de réaliser la transition vers des produits plus durables et plus naturels ou de garder un temps d'avance sur les tendances de consommation qui évoluent rapidement ? exigent des solutions qui nous poussent, nous et nos partenaires, à imaginer et à élaborer les produits et solutions de demain », a déclaré Andrew Mint, directeur principal des centres de solutions mondiaux pour Univar Solutions. « La Journée de l'innovation met en lumière les industries, les solutions d'innovation, les personnes et la technologie qui font d'Univar Solutions un distributeur unique. En étroite collaboration avec nos clients et nos partenaires fournisseurs, nous faisons passer l'innovation au niveau supérieur dans les domaines des sciences de la vie, des solutions industrielles, des produits chimiques et des services. Nos spécialistes techniques collaborent dans tous les secteurs et régions de notre réseau mondial de centres de solutions pour trouver des solutions de produits et des solutions commerciales, accélérer la mise sur le marché, et souligner les avantages et les facteurs de différenciation de la myriade de produits dans notre vaste portefeuille d'ingrédients et de spécialités ».

L'inscription à la Journée de l'innovation est gratuite. Elle peut s'effectuer dès à présent sur le site univarsolutions.com/innovation-day.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés représentant un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes en Amérique du Nord, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, son développement de formulations et de recettes de calibre mondial et ses outils numériques de pointe, la Société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Univar Solutions s'engage à aider ses clients et ses fournisseurs à innover et à croître ensemble. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com .

