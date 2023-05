Rapport ESG 2022 de Dahua : Favoriser la durabilité grâce à l'intelligence numérique





HANGZHOU, Chine, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, fournisseur mondial de solutions et de services IdO intelligents centrés sur la vidéo, a récemment publié son rapport environnemental, social et de gouvernance 2022, démontrant les actions de la société en matière de développement durable et ses efforts continus pour bâtir un monde numérique plus durable et plus sûr.

Gestion ESG transparente

Dotée d'une structure de gestion ESG complète, Dahua adhère activement à sa responsabilité sociale d'entreprise par le biais d'une gestion ESG transparente. Elle intègre continuellement les philosophies ESG de Dahua à la gestion de l'entreprise, améliorant ainsi les capacités de gestion ESG de l'entreprise et stimulant son développement durable.

Promouvoir la durabilité et protéger la biodiversité

Dahua s'engage à fournir des technologies et des services exceptionnels aux quatre coins du monde, en utilisant l'intelligence numérique pour promouvoir la durabilité et la protection de la biodiversité. Les solutions de surveillance intelligente de Dahua ont été appliquées à la recherche scientifique sur la flore et la faune de l'Antarctique, à la protection de l'écosystème des zones humides du fleuve Yangtze, à l'alerte précoce en cas d'incendie de forêt et à bien d'autres domaines.

Bâtir une communauté durable à faible émission de carbone

Produits écologiques

Dahua applique des technologies propres à ses produits écologiques et innovants afin de réduire la consommation d'énergie. Par exemple : les panneaux solaires intégrés à la caméra PTZ/Mini PTZ permettent d'économiser jusqu'à 350-500 kWh pour 10 000 unités ; la solution d'éclairage intelligent et la solution de climatisation intelligente réduisent la consommation d'énergie de 20 % et 30 % respectivement.

Conditionnement écologique

Les nouveaux emballages durables de Dahua sont conçus avec des matériaux respectueux de l'environnement, ce qui permet d'augmenter le taux de réutilisation de 30 %. Les plastiques utilisés dans le conditionnement des produits ont été réduits de 9 %, ce qui a permis de réduire de 75 tonnes la quantité de plastiques jetables. L'utilisation de matériaux d'emballage est réduite de 40 % et l'utilisation de carton est réduite d'environ 12,5 tonnes pour 1 million de produits.

Fonctionnement écologique

Une plateforme de gestion des produits durables a été mise en place pour couvrir l'ensemble du cycle de vie des produits. Plus de 8 000 rapports RoHS ont été mis à jour en 2022 (30 000 au total). Le taux de couverture des déclarations REACH pour différents types de matériaux a atteint 100 %.

Fabrication écologique

Dahua a constitué une équipe de nettoyage de la production dédiée à l'économie d'énergie, à la réduction de la pollution et à l'amélioration de l'efficacité. Le système électrique intelligent modernisé du parc Dahua permet d'économiser jusqu'à 1 389 800 kWh par an. Son système de climatisation récemment modernisé permet d'économiser jusqu'à 6 000 tonnes d'eau par an. Plusieurs centrales photovoltaïques ont également été déployées pour produire de l'énergie propre et contribuer à réduire les émissions de carbone.

Développement continu et fonctionnement conforme

Dahua a établi cinq importants centres de recherche et de développement au niveau mondial et six centres de développement régionaux au niveau national, en ayant continué à investir massivement dans la recherche et le développement en 2022. Elle a dirigé la rédaction de 22 normes et obtenu 53 marques déposées et 1 405 nouveaux brevets et droits d'auteur de logiciels (4 979 au total). Un comité de gestion et de respect de l'éthique a également été créé pour garantir en permanence la qualité du développement de l'entreprise et la conformité de ses activités.

Croissance du personnel

Avec plus de 23 000 employés dans le monde, Dahua accorde une grande importance au bien-être de ses employés et à l'évolution de leur carrière. Un tout nouveau jardin d'enfants a été créé dans le nouveau siège social de Dahua pour assurer la garde des jeunes enfants des employés de Dahua. En 2022, Dahua a dépensé environ 4,947 millions CNY pour la formation de ses employés (couverture de 96 %), ce qui a permis d'atteindre un taux de performance d'apprentissage de 571 000 temps-personnes (600 000 heures au total).

Écosystème collaboratif et bénéfique pour tous

Dahua s'efforce d'établir des alliances solides avec ses partenaires, en proposant l'année dernière plus de 5 600 temps-personnes de formation aux revendeurs et plus de 80 000 sessions de formation à l'étranger. Elle a atteint un taux de signature de 100 % pour la « nouvelle déclaration sur les minerais sans conflit » pour les fournisseurs et une couverture de 95,75 % des nouveaux fournisseurs sélectionnés sur la base de critères environnementaux.

Bien-être public mondial

Dahua soutient activement le développement durable des êtres humains et de la nature par le biais de ses initiatives "tech for good" (la technologie au service du bien), en fournissant un soutien financier et des équipements numériques à des organisations éducatives et sociales à l'échelle mondiale, et en apportant constamment un impact positif aux communautés dans lesquelles elle opère.

