Dans le cadre de son mouvement baptisé « Diaspora Debout » visant à appeler le gouvernement canadien à prendre des mesures concrètes pour soutenir la stabilité et la sécurité en Haïti, l'organisme Debout pour la dignité invite la population ainsi que les médias à une grande manifestation sur la colline du Parlement, à Ottawa, cette fin de semaine





MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - Debout pour la dignité invite la population à se joindre à ses membres pour une manifestation pacifique exhortant le Canada à sortir de son indifférence à l'égard du drame haïtien et à s'engager respectueusement auprès d'Haïti pour le bien-être de sa population et pour le développement durable.

Une conférence de presse pour répondre aux questions des médias en lien avec les revendications de Debout pour la dignité se tiendra au même endroit à 15 h 30.

Citation du président de Debout pour la dignité, Wilner Cayo , PhD.

« La décision du Canada de négliger la tragédie haïtienne qui rappelle des scènes effroyables du génocide Rwandais, est à la fois moralement inacceptable et dépourvue de compassion, alors que l'ONU reconnaît que la situation est similaire aux conflits internes dévastateurs observés dans les pays qui évoluent en contexte de guerre civile. Il est impératif et urgent que le Canada prenne des mesures concrètes pour changer la donne ».

Date : 13 mai 2023 Début du rassemblement : 13 h Début de la conférence de presse : 15 h 30 Lieu : Colline du Parlement, 111 Wellington St, Ottawa, Ontario, K1A 0A4

À propos de Debout pour la dignité

Debout pour la dignité est un organisme à but non lucratif qui regroupe et mobilise des minorités visibles, rassemble les ressources humaines et matérielles et, les organise, afin de construire des communautés solidaires et fortes débordant d'opportunités pour toutes et pour tous et favorisant une plus grande égalité des chances en améliorant les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité.

www.dpld.ca

SOURCE Debout pour la dignité

11 mai 2023 à 17:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :