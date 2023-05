Inondations printanières - La ministre Caroline Proulx et ses partenaires mobilisés pour assurer le succés de la saison touristique estivale dans les régions touchées





QUÉBEC, le 11 mai 2023 /CNW/ - Dans la foulée des crues printanières qui ont affecté certaines régions du Québec, dont Lanaudière, Charlevoix et l'Outaouais, laissant sur leur passage des dommages importants, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, est de tout coeur avec ces communautés. Elle invite d'ailleurs les Québécois à visiter les régions touchées qui seront en mesure d'accueillir les visiteurs cet été.

La ministre Proulx et ses partenaires Tourisme Charlevoix, Tourisme Lanaudière et Camping Québec assurent qu'ils sont mobilisés pour préserver la saison touristique estivale.

Il est toutefois demandé aux voyageurs de rester prudents et de respecter les consignes mises en place par les autorités pour assurer la sécurité de la population, notamment lors de leurs déplacements, tandis que le rétablissement du réseau routier se poursuit. L'accès à des résidences secondaires ou à certains établissements de camping peut demeurer périlleux. Ainsi, la vigilance est de mise.

« Je suis de tout coeur avec les différentes communautés dans cette épreuve difficile. Je tiens à faire appel aux Québécois qui ont prévu visiter les régions touchées ou à ceux qui hésitent : allez-y et participez aux événements touristiques. Tout est mis en oeuvre pour vous accueillir et vous permettre de vivre des vacances inoubliables. C'est une belle façon de témoigner de votre solidarité et de soutenir la vitalité de ces régions touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nos premières pensées vont aux proches des deux victimes de ces événements ainsi qu'aux sinistrés. Heureusement, la solidarité, l'entraide et la résilience sont exceptionnelles. Avec toute la proactivité démontrée par les autorités ainsi que notre mobilisation et celle de nos partenaires, entreprises et concitoyens, nous pouvons affirmer qu'il y aura une belle saison touristique cet été dans Charlevoix. Tourisme Charlevoix ne ménage aucun effort pour soutenir les entreprises touristiques, et la concertation avec les différents partenaires assurera une aide optimale. »

Martin Dufour, président de Tourisme Charlevoix

« La nature constitue la base de notre offre touristique. Elle est merveilleuse, mais sa force est parfois dévastatrice pour ce que nous avons construit afin de l'admirer et d'y vivre. À l'amorce de la haute saison de la pêche, nos pourvoyeurs, nos parcs, nos campings et certaines auberges ont été affectés par la crue des eaux. Grâce à une belle collaboration, nos principaux chemins d'accès sont déjà rouverts. Soyez assuré que nos entrepreneurs et nos communautés sont à l'oeuvre pour assurer aux nombreux touristes qui nous fréquentent une expérience à la hauteur de leurs attentes. »

Agathe Sauriol, présidente de Tourisme Lanaudière

« Nous sommes en communication avec les terrains de camping affectés par les inondations exceptionnelles de cette année, afin de leur apporter tout le soutien possible. Les dommages sont variables d'un établissement à un autre. Pour la grande majorité d'entre eux, la saison prendra son envol à la date prévue. Pour deux ou trois campings davantage éprouvés, la reprise des activités pourrait s'avérer plus problématique. Nous savons que les campeurs ont hâte de retrouver leur petit coin de paradis préféré; nous leur demandons de faire preuve de patience et de compréhension. Nos opérateurs sont résilients, et leurs équipes sont à pied d'oeuvre pour faire face aux nombreux enjeux de gestion des priorités qui se présentent. Nos pensées accompagnent les familles et les proches des personnes disparues. »

Simon Tessier, président-directeur général de Camping Québec

11 mai 2023 à 12:00

