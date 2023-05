CIBC Mellon reconnue comme l'un des 50 milieux de travail les plus engagés d'Achievers pour 2023





TORONTO, le 11 mai 2023 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'elle a été reconnue comme l'un des 50 milieux de travail les plus engagés (50 Most engaged Workplacestm) d'Achievers pour l'année 2023. En recevant ce prix, CIBC Mellon est reconnue pour avoir fait preuve de leadership dans l'utilisation de stratégies novatrices de mobilisation et de reconnaissance des employés.

Les tendances de l'ère de la pandémie ont redéfini les attentes et les comportements des employés. Cependant, même lorsque le marché de l'emploi est volatil, les organisations peuvent stimuler le moral des employés et réduire l'attrition en célébrant, en soutenant et en mobilisant les employés. Les lauréats des prix pour cette année font écho à cette vérité et servent de modèles pour les stratégies novatrices de mobilisation des employés.

« Dans un contexte de turbulence économique et d'évolution rapide du milieu de l'emploi, il n'a jamais été aussi important de prioriser la mobilisation des employés. Cependant, bâtir un milieu de travail qui mobilise et soutient efficacement tous les employés n'est pas un exploit facile », a déclaré Jeff Cates, chef de la direction et président d'Achievers. « Nous sommes fiers d'annoncer les 50 milieux de travail les plus engagés de cette année et de reconnaître un groupe impressionnant d'entreprises qui redéfinissent véritablement l'excellence en matière de mobilisation des employés. »

Un jury composé de 11 juges éminents, dont des universitaires spécialisés dans l'engagement des employés, des analystes du secteur, des leaders d'opinion, des journalistes et des influenceurs, a évalué les candidats. Les gagnants ont été sélectionnés sur la base des huit éléments de l'engagement des employés d'Achievers : Responsabilisation et rendement, appartenance, équité et inclusion, alignement culturel, habilitation des gestionnaires, croissance professionnelle et personnelle, objectif et leadership, reconnaissance et récompenses, et bien-être.

« Chez CIBC Mellon, nous savons que notre entreprise se distingue par la qualité de ses employés. Nous sommes honorés d'être reconnus par Achievers comme l'un des 50 milieux de travail les plus engagés, d'autant plus que nous continuons d'investir dans la croissance et le succès de nos employés », a déclaré Maple Tam, chef des ressources humaines chez CIBC Mellon. « Alors que nous passons à un modèle de travail futur où l'inclusion, les liens et la collaboration seront essentiels à la réussite, nous reconnaissons que la mobilisation des employés, quels que soient les départements, les zones géographiques et les niveaux d'ancienneté, améliorera considérablement notre capacité à réussir. »

L'expérience des employés de CIBC Mellon est fondée l'habilitation des personnes à avoir une incidence positive sur leur travail et leurs communautés. L'entreprise se concentre sur le maintien et le renforcement de sa solide culture d'entreprise, y compris l'amélioration du bien-être des employés, l'encouragement du perfectionnement professionnel, la célébration de la diversité, l'adoption de la flexibilité et la priorisation des clients.

Pour en savoir plus sur les 50 milieux de travail les plus engagés d'Achievers, veuillez consulter le site www.achievers.com/engaged. Suivez les conversations à ce sujet sur Twitter en visitant le profil @Achievers ou en utilisant le mot-clic #Achievers50.

À propos d'Achievers

Les solutions d'Achievers de reconnaissance et d'expression des employés donnent vie aux valeurs et à la stratégie de votre organisation en favorisant la participation des employés et en accélérant une culture de rendement. Achievers tire parti de la science qui sous-tend le changement de comportement, afin que votre personnel et votre organisation puissent obtenir des résultats commerciaux durables et fondés sur les données. Consultez notre site Web www.achievers.com.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société de placement canadienne qui aide des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 31 mars 2023, CIBC Mellon détenait plus de 2 500 milliards de dollars canadiens d'actifs gérés. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 31 mars 2023, avait 46 600 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour en savoir plus, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez le site cibcmellon.com.

Faire carrière chez CIBC Mellon

L'excellence de nos équipes nous distingue et notre croissance se poursuit en fonction des besoins de nos clients. Que vous soyez un professionnel chevronné ou un futur chef de file des services financiers, vous joindre à notre entreprise signifie faire partie d'une équipe de personnes engagées dont les idées et les opinions comptent. Consultez le site www.cibcmellon.com/careers pour en savoir plus sur la réalité du travail à CIBC Mellon.

Personne-ressource pour les médias (CIBC Mellon) :

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, [email protected], 416 643-6126

