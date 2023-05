La FTQ commente le projet de loi qui hausse de plus de 30 % la rémunération des élus du Québec





MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ne peut que souligner l'incohérence du gouvernement de la CAQ qui a décidé d'aller de l'avant avec la hausse de la rémunération de la députation de plus de 30 % pour un salaire minimal de 131?766 $ par année, alors que ce même gouvernement n'offre que 1,8 % de hausse salariale par année sur 5 ans aux travailleurs et travailleuses du secteur public que nous représentons dont la moyenne salariale est à peine de 44?000 $.

«?Nous sommes heureux de voir que les députés de la CAQ commencent à prendre conscience de l'impact de l'inflation sur les dépenses des familles. Ces députés ont la chance de pouvoir se payer une bonne augmentation pour faire face à l'augmentation des prix. Il faudrait maintenant qu'ils appliquent la même logique pour celles et ceux qui ont tenu à bout de bras le Québec pendant la pandémie?», déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

«?Oui, le travail d'un député est prenant et demande de consacrer de nombreuses heures à ses commettants, mais justement, le premier devoir d'un élu est de servir la population et non de se servir lui-même. Le gouvernement de la CAQ devrait au moins avoir la décence d'attendre qu'il y ait un règlement avec une offre qui a du sens avec ses propres employés avant de s'autoadministrer des hausses salariales et indemnités de plus de 30 %, un peu de jugement, svp?», conclut la présidente de la FTQ, Magali Picard.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

11 mai 2023 à 10:54

