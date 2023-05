Nilos lance des IBANs européens et une passerelle de conversion crypto/fiat instantanée pour les entreprises qui opèrent avec des crypto-monnaies





PARIS, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Nilos, le leader de la gestion de revenus pour les entreprises opérant avec des cryptomonnaies, a lancé ses nouveaux IBANs virtuels destinés aux entreprises qui opèrent avec des crypto-monnaies en Europe. Cette initiative a été rendue possible grâce à leur nouveau partenariat avec Modulr, le leader européen de paiement et d'émission de cartes. La solution permet aux entreprises de disposer d'un compte de paiement adapté aux cryptomonnaies dédié, afin de créer des comptes virtuels en EUR et en GBP, d'effectuer des paiements en Europe et au Royaume-Uni, et d'utiliser le SEPA.

Le marché cryptographique s'efforce depuis longtemps de trouver des alternatives de paiement viables, les systèmes bancaires traditionnels s'étant avérés inutiles pour les entreprises opérant en crypto monnaies. Et Même lorsque ces entreprises parviennent à trouver des options bancaires, les passerelles de conversion crypto/fiat ne fonctionnent pas, l'intégration prend plus d'un mois et la mise en conformité est difficile.

Pour la première fois, Nilos résout ces problèmes en offrant aux clients une infrastructure de paiement modulable qui leur permet de passer de la cryptomonnaie à la monnaie fiduciaire de façon fluide en utilisant leur propre compte d'entreprise.

« Grâce à notre technologie, les entreprises peuvent désormais transférer facilement des fonds de cryptomonnaies vers des fonds de monnaies fiduciaires en seulement 7 secondes, avec leur nom figurant en tant qu'émetteur du paiement. Cette solution novatrice élimine les obstacles associés aux processus lents et lourds en matière de mise en conformité et permet aux entreprises de prospérer dans le paysage changeant des paiements, » a déclaré Eytan Messika, co-fondateur de la plateforme.

La société a déjà traité des dépôts d'une valeur de plusieurs millions au cours du dernier mois et travaille avec tous les types d'entreprises, des grandes marques comme Warner aux entreprises du web3 comme DappRadar.

La startup a levé 5,2 millions de dollars en avril 2022. Viola Ventures et Fabric Ventures ont mené le cycle, avec la participation de Mensch Capital Partners. Plusieurs business angels ont également contribué à ce cycle, notamment Yuval Tal, Sébastien Borget, Emmanuel Schalit, Benjamin Seror, Didier Valet, Guillaume Houzé, Philippe Suchet et Valentine Baudouin.

Pour plus d'informations sur Nilos, veuillez consulter le site nilos.io

11 mai 2023 à 03:00

