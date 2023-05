Le portefeuille numérique de Nufinetes s'enrichit d'un navigateur intégré pour se connecter facilement aux applications de cryptomonnaie





SAN FRANCISCO, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Nufinetes a annoncé aujourd'hui que son application de portefeuille pour les actifs basés sur la blockchain a publié une mise à jour majeure qui comprend un navigateur intégré pour améliorer et simplifier l'expérience utilisateur.

Suite à la mise à jour de Nufinetes, les utilisateurs iOS et Android pourront ouvrir l'application et accéder à un navigateur web3 intégré entièrement fonctionnel. Ce navigateur peut être utilisé pour interagir avec les principales applications décentralisées (dApps) directement sur votre smartphone sans avoir à vous connecter à un navigateur de bureau.

Les utilisateurs peuvent télécharger la dernière version de l'application pour leur appareil sur le Site Web de Nufinetes.

L'interface du navigateur intégré est entièrement optimisée pour les mobiles et encore plus pour l'utilisation des SmartNFTs de VIMworld. Les utilisateurs peuvent déjà utiliser Nufinetes pour accéder directement aux NFT des projets BSC approuvés, y compris l'alimentation et la distribution des VIM de VIMworld. Désormais, les utilisateurs peuvent également visualiser et transférer des boîtes, des EGGs provenant de boîtes ouvertes et d'incubateurs.

L'application prend également en charge le nouveau jeton d'utilité et de gouvernance de VIMworld, $POWA. Le jeton $POWA sera listé comme jeton par défaut sur le réseau BNB Smart Chain. Les utilisateurs peuvent également ajouter des jetons personnalisés populaires, notamment $PEPE, $DINO et d'autres.

Enfin, Nufinetes a également ajouté un nouveau guide d'utilisation à son portefeuille. Destiné à acclimater les nouveaux utilisateurs, ce guide passe en revue chaque étape du portefeuille et décrit les fonctions de base afin que chacun puisse rapidement se familiariser avec le système. Le guide d'accueil se chargera dès que le portefeuille sera ouvert à la suite d'un nouveau téléchargement et pourra être consulté dans le menu des paramètres pour référence ultérieure.

En plus de ces importantes mises à niveau, Nufinetes a réalisé diverses optimisations pour améliorer la vitesse et la sécurité. De la correction des bogues de compatibilité à la réduction des délais, les utilisateurs peuvent désormais s'attendre à une expérience plus fluide et plus rapide que jamais. Grâce à plusieurs améliorations notables des performances et des connexions QR-code, les connexions dApp de Nufinetes seront plus stables que jamais, améliorant les liens même lors de l'accès à des dApps simultanées.

Doté de fonctionnalités avancées et conçu par une équipe technique experte, le portefeuille Nufinetes est une centrale web3 numérique qui donne la priorité à l'expérience utilisateur et à la sécurité. Grâce à la compatibilité sur n'importe quel navigateur, appareil ou système d'exploitation, les utilisateurs ont accès à leur portefeuille virtuel où qu'ils se trouvent.

À propos de Nufinetes

Nufinetes est un portefeuille multichaîne complet créé par l'équipe de développement de VIMWorld et peut être utilisé sur plusieurs blockchains populaires, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les dApps, de visualiser les collections NFT et de stocker leurs tokens dans un environnement sécurisé et convivial. Procurez-vous le portefeuille Nufinetes sur nufinetes.com (compatible avec le système d'exploitation, l'appareil ou le navigateur Web de votre choix).

11 mai 2023 à 02:00

